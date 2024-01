Indeksi pali na početku sezone poslovnih rezultata

Njujork, (MINA-BUSINESS)- Dow Jones skliznuo je u petak dok su trgovci analizirali prvu grupu zarada u četvrtom tromjesečju, kao i pomno praćenih izvještaja o inflaciji ove sedmice.

Dow je pao 164 boda ili oko 0,4 odsto. S&P 500 i Nasdaq Composite trgovalo se ispod ravnine i oko 0,1 odsto, redom.

UnitedHealth je povukao Dow niže, pri čemu je dionica izgubila 3,8 odsto uprkos tome što je firma objavila zaradu i prihode veće od očekivanih za četvrto tromjesečje. Delta Air Lines takođe je pao više od 8,1 odsto čak i nakon što je premašio očekivana tromjesečna zarada, prenosi SEEbiz.

Mnoštvo velikih banaka takođe je izvijestilo o zaradi u petak. Američka banka izgubila je jedan odsto nakon objave pada dobiti u četvrtom tromjesečju, dok je Wells Fargo dionice su pale 3,3 odsto uprkos bilježenju veće dobiti za tromjesečni period. Dionice JPMorgan Chasea porasle su manje od jedan odsto čak i nakon što je banka objavila da je njena zarada pala 15 odsto u odnosu na godinu ranije.

Citigroup, u međuvremenu je dodao 1,6 odsto nakon što je objavio da firma otpušta deset odsto svoje radne snage. Ranije u petak, banka je objavila tromjesečni gubitak od 1,8 milijardi USD nakon nekoliko velikih troškova.

Ulagači su u petak dobili neke ohrabrujuće vijesti o inflaciji s neočekivanim padom veleprodajnih cijena za 0,1 odsto u decembru. Ovi podaci slijede opširnije praćene podatke o potrošačkim cijenama u četvrtak, koji su bili umjereno topliji nego što su predviđali ekonomisti, s cijenama koje su porasle 0,3 odsto u odnosu na prethodni mjesec i 3,4 odsto u odnosu na prošlu godinu.

