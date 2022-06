Indeksi pali drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene akcija na Wall Streetu u utorak su oštro pale, drugi dan zaredom, jer su ulagače obeshrabrili loši podaci o povjerenju potrošača, pa su ponovo oživjela strahovanja od recesije.

Dow Jones je oslabio 1,56 odsto na 30.946 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 2,01 odsto na 3.821 bod, a Nasdaq indeks 2,98 odsto na 11.181 bod, prenosi Hrportfolio.

U deset od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su pale, a porasle su samo u energetskom sektoru, što se zahvaljuje rastu cijena nafte.

Nasdaq se našao pod najvećim pritiskom zbog znatnog pada cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Apple, Microsoft i Amazon.com.

„Tržište se dobro držalo dok nijesu objavljeni podaci o povjerenju potrošača. S obzirom da su slabi, ulagači su odmah krenuli s prodajom dionica”, objasnio je Peter Tuz, predsjednik u kompaniji Chase Investment Counsel.

Izvještaj Conference Boarda pokazao je da je indeks povjerenja potrošača pao na najniži nivo od februara prošle godine, dok su podaci o kratkoročnim očekivanjima dostigli najpesimističniji nivo u skoro deset godina.

To znači da bi ubuduće mogla oslabiti potrošnja, najvažniji pokretač rasta američke ekonomije. Zbog toga su ponovo oživjela strahovanja od recesije.

„U jednom trenutku agresivna rasprodaja će prestati, ali ne čini se da će to biti tako skoro”, kazao je Tim Ghriskey, strateg u kompaniji Ingalls & Snyder.

Prošle sedmice berzanski indeksi na najvećoj svjetskoj berzi snažno su porasli, što je podstaklo nadu ulagača da je rasprodaja dionica završena. Ipak, čini se da je to bila samo korekcija cijena, nakon njihova oštrog pada prethodnih mjeseci.

Tržište je već mjesecima pod pritiskom jer zbog visoke inflacije američka centralna banka agresivno povećava kamatne stope, a najavila je i dalji rast kamata, s obzirom da se inflacija kreće na najvišim nivoima u 40 godina.

To će usporiti rast ekonomije, pa možda čak izazvati recesiju.

Ulagači su oprezni i zbog toga što se bliži sezona objave kvartalnih poslovnih rezultata kompanija, a očekivanja nijesu baš impresivna.

Od 500 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, njih oko 130 objavilo je osvrt na trenutnu poslovnu situaciju. Od toga ih je 45 bilo pozitivno, a 77 negativno.

Do kraja drugog tromjesečja preostalo je još samo par dana, a sva tri najvažnija indeksa na putu su gubitaka drugi kvartal zaredom, što nije zabilježeno od 2015. godine.

Pritom je S&P 500 indeks na putu najvećeg gubitka u prvom polugodištu još od 1970. godine.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,9 odsto, na 7.323 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,35 odsto na 13.231 bod, a pariski CAC 0,64 odsto na 6.086 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS