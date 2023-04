Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su utorak berzanski indeksi oštro pali, jer poslovni rezultati kompanija zbog usporavanja rasta ekonomije nijesu baš blistavi, a ulagače je zabrinula i loša situacija u nekim regionalnim bankama.

Dow Jones je skliznuo 1,02 odsto na 33.530 bodova, dok je S&P 500 pao 1,58 odsto na 4.071 bod, a Nasdaq indeks 1,98 odsto na 11.799 bodova, prenosi Hrportfolio.

Najviše je pala, skoro 50 odsto, cijena dionice First Republic banke, nakon što je taj regionalni zajmodavac objavio da su njegovi depoziti u prvom tromjesečju pali 40 odsto, na nešto više od 100 milijardi USD.

To je posljedica povlačenja depozita iz regionalnih i lokalnih banaka u martu, kada je građane zabrinula propast dvije banke.

„Ulagači pokušavaju dokučiti kakva je situacija u regionalnim bankama. Ima li još slabih točaka? Vrlo je važno za male i srednje velike kompanije da regionalne banke ostanu stabilne”, objasnila je Carol Schleif, direktorica u BMO Family Office.

Ulagače su zabrinuli i slabiji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati UPS-a. Cijena dionice te poštanske kompanije pala je gotovo deset odsto, a kompanija je upozorila da su njezini prihodi i zarada pod pritiskom zbog usporavanja rasta ekonomije.

Nakon zatvaranja Wall Streeta, rezultate su objavili i tehnološki divovi Microsoft i Alphabet. U produženom trgovanju cijene dionica tih kompanija znatno su porasle, jer su obje ostvarile bolje poslovne rezultate nego što se očekivalo.

Od kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile finansijske izvještaje, njih oko 75 odsto ostvarilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

Ipak, očekivanja nijesu baš blistava. Prema procjenama analitičara, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju oko pet odsto manje nego u istom prošlogodišnjem kvartalu.

Ulagači su oprezni i zbog toga što se očekuje dalje povećanje kamata američke centralne banke na sjednici iduće sedmice.

Na tržištu novca procjenjuju da postoji više od 90 odsto izgleda da će Fed povećati kamate za daljih 0,25 procentnih bodova, u raspon od pet do 5,25 odsto.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,27 odsto na 7.891 bod, a pariški CAC 0,56 odsto na 7.531 bod. Frankfurtski DAX ojačao je 0,05 odsto na 15.872 boda.

