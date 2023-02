Indeksi na Wall Streetu porasli

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi su porasli u utorak jer su snažni podaci o zaradama i ohrabrujući podaci o inflaciji gurnuli S&P 500 na njegov najbolji januar od 2019.

Dow Jones Industrial Average porastao je 368,95 bodova ili 1,09 odsto, na 34.086,04. S&P 500 ojačao je 1,46 odsto na 4.076,60. Nasdaq Composite dodao je 1,67 odsto na 11.584,55, zabilježivši najbolji januar od 2001. godine.

Trgovci su procijenili kako neke od najvećih firmi stoje usred visoke inflacije i straha od usporavanja potrošačke potrošnje, prenosi SEEbiz.

Dionice General Motorsa skočile su oko 8,4 odsto nakon što je proizvođač automobila objavio snažnu zaradu. Dionice PulteGroupa porasle su 9,4 odsto nakon što je graditelj kuća izvijestio o zaradi većoj od očekivane.

Dionice Exxon Mobila takođe su porasle gotovo 2,2 odsto nakon zarade.

Ulagači su u utorak dobili pozitivne vijesti o inflaciji prije najnovije odluke američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) o kamatnim stopama.

Indeks troškova zapošljavanja, koji je važna mjera plata koju posmatra Fed, pokazao je povećanje naknada jedan odsto u četvrtom tromjesečju. Bio je ispod procjene Dow Jonesa od 1,1 odsto.

Trgovci uglavnom očekuju povećanje stopa od četvrtine boda od Fed-a, ali se nadaju da će ublažavanje inflacije natjerati predsjednika Jeromea Powella da signalizira pauzu u pooštravanju u bliskoj budućnosti.

Dionice su imale sjajan početak ove godine. S&P 500 i Dow porasli su oko 6,2 odsto i 2,8 odsto u januaru u trećem pozitivnom mjesecu u četiri mjeseca. Nasdaq Composite porastao je gotovo 10,7 odsto ovog mjeseca što je njegov najbolji mjesečni učinak od jula.

Solidan januar mogao bi biti dobar znak za tržište i potencijalno nagovijestiti nastavak rasta u mjesecima koji slijede. Od pet slučajeva u kojima je S&P dobio više od pet odsto u januaru nakon negativne godine, referentni indeks porastao je u prosjeku 30 odsto za godinu, rekao je Ryan Detrick iz Carson Group u tvitu.

“Vidimo da svi ovi istorijski glavni pokretači tržišta počinju usmjeravati u smjeru za koji mislimo da će podržati dobitke tržišta dionica u narednih nekoliko mjeseci”, rekao je izvršni direktor AXS Investmentsa Greg Bassuk.

