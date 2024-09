Ima prostora za poboljšanje ekonomske saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Italija su kroz istoriju snažno povezane, susjedski odnosi su na visokom nivou, međutim uvijek ima prostora da se ekonomska saradnja poboljša, ocijenili su ministar rudarstva, nafte i gasa Admir Šahmanović i italijanska ambasadorka Andreina Marsella.

Oni su rekli da je njihov zajednički zadatak da na tome rade, stvarajući konekcije sa poslovnom zajednicom i investitorima.

Sastanku je prisustvovao i novoimenovani državni sekretar u ministarstvu Dino Tutundžić.

Šahmanović je predstavio razvojne projekte i prioritete rada resora, kako u dijelu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, tako i u dijelu daljeg razvoja oblasti nafte i gasa.

Šahmanović je ukazao na neophodnost izrade strategije eksploatacije mineralnih sirovina, koja bi bila usklađena sa planovima države kada je u pitanju izgradnja saobraćajne i energetske infrastrukture.

„Crna Gora raspolaže sirovinama i ima značajne potencijale, ali je veoma je važno da njihovu dalju eksploataciju planiramo, prateći najnovije tehnologije i uz najviše standarde kada je u pitanju zaštita životne sredine“, naveo je Šahmanović i dodao da ova oblast ima perpsektivu, ali i puno izazova.

Marsella je uz čestitke na imenovanju na poziciju ministra rudarstva, nafte i gasa, iskazala interesovanje za buduće planove kada su u pitanju i projekti u domenu nafte i gasa, pa je tokom sastanka bilo riječi i o projektu izgradnje gasovoda, čiji bi jedan dio prolazio kroz Crnu Goru, što bi svakako, pored ekonomskih benefita, za našu državu bilo značajno i sa geopolitičkog aspekta.

“Aktivnosti na ovom projektu se moraju intenzivirati jer Crna Gora od IAP projekta može imati brojne benefite kao što su recimo prihodi od putarine za sami prolazak gasa kroz našu zemlju, mogućnost valorizacije potencijalnih nalazišta u Jadranu, mogućnost diversifikacije energenata u industriji, odnosno smanjenje upotrebe konvencionalnih fosilnih goriva (ugalj, naftni derivati – benzin i dizel) u indrustriji koji umnogome doprinose ukupnom karbonskom otisku”, navodi se u saopštenju.

Jedan od prioriteta, na kojem se sada intenzivno radi je i priprema tenderske dokumentacije za rekonstrukciju naftnih rezervoara u Baru, što je jedan od preduslova da Crna Gora obezbijedi naftne rezerve u nastupajućem periodu. Crna Gora takođe posjeduje i rezervoare u Bijelom Polju, koji se takođe moraju rekonstruisati, te će se nakon Bara i tom pitanju posvetiti posebna pažnja.

Šahmanović je rekao da je važan segment ovog resora i istraživanje nafte i gasa i u tom kontekstu ministarstvo priprema javni poziv za 3D istraživanje crnogorskog podmorja. Otkriće ugljovodonika u podmorju Crne Gore dovelo bi do razvoja nove industrije, čija bi ekonomska dobit nesporno uticala na povećanje standarda i ekonomski razvoj države.

“Očekujemo da kroz aranžman sa kredibilnim partnerima dobijemo podatke i informacije o potencijalima kojima eventualno raspolažemo u ovoj oblasti. Crna Gora ne bi mogla sama finansirati ova izuzetno kompleksna i finansijski zahtjevna istraživanja, zato želimo da zainteresujemo ozbiljne renomirane kompanije iz ove oblasti”, zaključio je Šahmanović.

