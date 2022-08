Abazović: Ideja Vlade da uvećava državni kapital

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Preuzimanje Željezare Nikšić od Elektroprivrede (EPCG) dobar je potez, kojim bi se uvećavao državni kapital i regulisalo pitanje energetskog balansa tokom ljetnjih mjeseci, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

„Ne mislim da je to loš posao, imam suprotno mišljenje. Samo od vodenih površina, što je jedan najmanji segment, može se zarađivati 600 hiljada EUR godišnje“, rekao je Abazović novinarima, odgovarajući na pitanje zašto vežu sudbinu Željezare za EPCG bez adekvatnog biznis plana.

On je naveo da je ideja Vlade da uvećava kapital državnih preduzeća, a ranijih vlada da se umanjuje, rasparča, rasproda i pokrade.

“Naša ideja je da se država revitalizuje gdje više može“, dodao je Abazović nakon posjete Opštoj bolnici Pljevlja.

On je to ocijenio dobrim biznis planom, jer EPCG ulaže ogromne napore da napravi energetski balans, s obzirom na gubitke tokom ljetnjih mjeseci.

„Moramo da proizvodimo električnu energiju tokom ljetnjih mjeseci i da koristimo sunčev potencijal. Sad smo u disbalansu i čekamo padavine da bi se vratili u balans“, rekao je Abazović.

On je naveo da svaki dan dobija grafikon kolika je cijena električne energije na međunarodnom tržištu, koja je u ponedjeljak prešla 700 EUR.

„To je zaprepašćujuće. Ako ne bude povoljnih meteoroloških prilika, nastavićemo da gubimo dva miliona EUR dnevno“, dodao je Abazović.

On je pitao da li se moralo izgubiti 120 miliona kroz subvencije za Možuru, koja je predmet visoke korupcije ili je EPCG za manje novca mogla da ima svoj energetski objekat i da, ako nekoga subvencioniše, to budu građani.

„To je razlika između dvije logike – da uvećamo sopstveni kapital ili da otimamo građanima i da od toga imaju koristi samo pojedinci“, naveo je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše situaciju radnika Vektre Jakić, kazao da je to veliki, naslijeđeni problem, ali da postoji nekoliko modaliteta koji se tretiraju sa predstavnicima ministarstava poljopirivrede i finansija.

„Vjerujem da će se naći neko rješenje. Ono nije blizu, ali definitivno se razrađuju neki modeli. To sve što se dešavalo oko te firme je samo odraz kako su se vlasti odnosile prema dobrima Crne Gore“, ocijenio je Abazović.

