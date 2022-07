Ibrahimović: Spreman sam da zajednički razvijamo Gusinje

Gusinje, (MINA-BUSINESS) – Gusinje, sa svim prirodnim potencijalima, zaslužuje da bude jedan od turističkih centara Crne Gore, poručio je lider Bošnjačke stranke i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

Iz Bošnjačke stranke je saopšteno da je Ibrahimović u Gusinju razgovarao sa predstavnicima dijaspore, koji ovih dana svoje odmore provode u zavičaju.

“Ovdje sam da vam kažem da sam spreman da zajednički razvijamo Gusinje. Ne smijemo dozvoliti da nam omladina odlazi, a imamo ovako lijepe predjele, rijeke, šume i planine. Zato vas pozivam da udružimo snage i da zajednički stvaramo bolje uslove za život u Gusinju”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da zna koliko su ljudi iz Gusinja uspješni širom svijeta i da je zahvalan dijaspori što ne zaboravlja svoj kraj.

Sastanku u Gusinju prisustvovali su predstavnici dijaspore iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Njemačke, Holandije, Austrije, Kanade, Bosne i Hercegovine (BiH), Makedonije i Kosova.

