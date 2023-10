Ibrahimović predao dužnost novoizabranim ministrima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnji ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, predao je danas dužnost novoizabranom ministru saobraćaja i pomorstva Filipu Raduloviću, kao i ministru energetike Saši Mujoviću.

Ibrahimović je u razgovoru predstavio najznačajnije rezultate i izazove u tom kompleksnom resoru, uz želju da svojim angažmanom i zalaganjem doprinesu daljem razvoju oblasti saobraćaja, pomorstva i energetike.

Radulović je rođen u Podgorici, a odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u San Francisku, a diplomirao na Univerzitetu Kalifornije u Dejvisu, gdje je studirao Biotehnologiju i menadžment tehnologije.

Radio je za neke od najvećih svjetskih kompanija u oblastima biotehnologije, automobilske industrije i zelene energije, uključujući i kompaniju Tesla.

Nakon povratka u Crnu Goru, 2020. godine, bio je predsjednik Odbora direktora nove avio-kompanije Air Montenegro i izvršni direktor Montenegro Works-a.

Mujović je rođen u Kotoru. Godine 1997. upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Na Odsjeku za energetiku i automatiku ovog fakulteta diplomirao je 2001. godine na temu Optimalna raspodjela tokova snaga, kao prvi student u generaciji.

Nagrađen je od Elektrotehničkog fakulteta kao najbolji student generacije. Učestvovao je na ljetnjoj akademiji najboljih studenata tehničkih nauka jugoistočne Evrope – Summer Academy 2002.

U periodu od 2007. do 2009. godine je bio član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kao predstavnik saradnika u nastavi.

Od 2011. do 2018. godine je bio član Centra mladih naučnika pri Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Od 2013. do 2019. godine je obavljao funkciju prodekana na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Bio je član Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore od 2016. do 2020. godine. Od 2019. godine obavlja funkciju dekana Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici i člana Senata Univerziteta Crne Gore.

