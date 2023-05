I Telekom jedan od potpisnika EU inicijative za usklađivanje cijena internet rominga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom jedan je od 38 evropskih telekomunikacionih operatora koji rade na usklađivanju cijena rominga između zemalja Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana, u okviru procesa kojim upravljaju Evropska komisija (EK) i Savjet za regionalnu saradnju (RCC).

Nakon što su na Samitu EU i Zapadnog Balkana, održanom u Tirani u decembru prošle godine, potpisali Deklaraciju o romingu, telekomunikacioni operatori EU i Zapadnog Balkana, među kojima je i Crnogorski Telekom, održali su uz posredovanje RCC-a i EK seriju sastanaka koji su za cilj imali usklađivanje cijena internet rominga između EU i Zapadnog Balkana, počevši od 1. oktobra ove godine.

Ovaj proces od samog početka predstavlja dobrovoljnu inicijativu operatora Zapadnog Balkana i EU.

“U ovoj fazi, 38 telekomunikacionih operatora postiglo je sporazum o usklađivanju najviših maloprodajnih cijena za internet roming u oba smjera između zemalja EU i Zapadnog Balkana”, navodi se u saopštenju.

Efekat ovog sporazuma je da će se trenutne prosječne cijene internet rominga od 1. oktobra ove godine smanjiti za otprilike jednu trećinu, odnosno da će maksimalna cijena za jedan gigabajt (GB) podataka u romingu iznositi 18 EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Telekomunikacioni operateri zemalja EU i Zapadnog Balkana trenutno rade na kreiranju usluga s cijenama ispod maksimalne dogovorene cijene, koje će biti dostupne za kupovinu što širem broju korisnika interneta u romingu.

„Cilj ove inicijative je da podrži mobilnost i pojednostavi povezivanje građana i biznisa EU i Zapadnog Balkana. Prednosti su mnogobrojne – značajno smanjenje cijena za korisnike iz EU znači jačanje veza između Unije i našeg regiona i podsticanje poslovanja izvan granica zbog nižih operativnih troškova, ali i to da će Zapadni Balkan postati privlačnija destinacija za turiste iz EU, čime će se postići multipikativni efekti za ekonomije ZB“, navodi se u saopštenju Telekoma.

