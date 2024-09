I danas blokada tunela Sozina

Bar, (MINA-BUSINESS) – Mještani Crmnice i danas će blokirati tunel Sozina, od deset do 12 sati.

Oni su poručili da nijesu postigli nikakav dogovor sa predsjednikom Opštine Bar, Dušanom Raičevićem, i pozivaju Vladu da se konačno uključi u rješavanje problema, prenosi portal RTCG.

“Sa svih strana, dosta smo trpjeli posljedice loših odluka raznih aktera političke scene, dosta smo bili taoci tih kreatora, odnosno konstruktora vremeplova, vraćanja 100 godina unazad, dosta smo dozvolili, otete resurse, status građana drugog reda, kojih se sjete samo pred izbore. E pa, dosta je bilo”, poručili su mještani Crmnice.

Oni su pozvali Vladu, od koje, kako kažu, ni nakon više mjeseci po dostavljanju inicijative sa preko 500 potpisa nijesu dobili odgovor, da se hitno uključi u rješavanje ovog problema.

Oni su podsjetili da radna grupa već postoji i da je prije mjesec napravljen nacrt ugovora, koji je, kako tvrde, i od Opštine Bar i Monteputa na neki način stavljen pod tepih i nije više pominjan.

Mještani Crmnice traže da budu oslobođeni plaćanja putarine kroz Sozinu.

