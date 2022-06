Hotelijeri i ugostitelji nezadovoljni dosadašnjom posjetom turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jun je iznevjerio sva očekivanja i, kako tvrde budvanski hotelijeri, rezultati nijesu ni približni onima iz 2019. godine, piše Pobjeda.

Manji hoteli i apartmani su poluprazni, dok na plažama ,,zjape“ prazne ležaljke, koje se pune samo vikendom. Biće puno od 15. jula do 15. avgusta ali to ne može da nadomjesti cijelu godinu koja je, kako tvrde, i dalje godina u kojoj se osjećaju posljedice korone, kao i globalne krize izazvane ratnim dešavanjima u Ukrajini.

Po statistici u Budvi boravi 17,47 hiljada gostiju od čega je njih 9,29 hiljada u privatnom, a 7,9 hiljada u hotelskom smještaju.

Kako su kazali Pobjedi iz Turističke organizacije Budva u hotelskom smještaju najbrojniji gosti su iz Srbije, Njemačke, Izraela, Albanije, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Poljske, Kazahstana i Turske.

Prema podacima iz sistema za prijavu boravka TOB-a ukupan broj dolazaka na dan 15. juna iznosi 9,29 hiljada. Najbrojniji gosti su iz Rusije, Ukrajine, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Njemačke, Poljske, Kazahstana i Velike Britanije.

Iz TO Budve ističu da još nijesu dostigli nivo iz 2019. godine, a što se tiče špica i postsezone očekuje se popunjenost hotelskih kapaciteta visoke kategorije.

Predsjednik Udruženja hotela Crne Gore, Nikola Pejović, kazao je za Pobjedu da imaju mnogo manje gostiju od očekivanog, jer ne mogu računati Ukrajince i Ruse koji borave u zakupljenim stanovima.

“Podbacila je sezona debelo. Slaba je posjećenost u malim i srednjim hotelima, a vidim da se žale i ugostitelji. Veliki hoteli, koji imaju bazene i svoje plaže, su puni jer oni daju “dumping“ cijene koje su u rangu sa tri i dvije zvjezdice. Gosti su sada manje budžetni. Ima i bogataša ali oni odsjedaju u Porto Montenegru, Kumboru, Splendidu”, tvrdi Pejović koji je vlasnik hotela Grbalj i u njegovom objektu je popunjenost samo 50 odsto.

On je kazao da ima dosta ponude izdavanja privatnih vila, kuća, apartmana i stanova na dan, ali da gostiju nema.

“U razgovoru sa vlasnicima smještaja saznao sam da nijesu zadovoljni i da daju manje cijene, ali da gostiju nema. Vidite po autobusima koji dovoze turiste, evo trenutno u Budvi imate samo pet autobusa. Kriza je sve promijenila, malo će sezona biti ‘čupava’“, tvrdi Pejović i procjenjuje da je vrlo loše.

Vlasnik hotela Mažestik, Ivan Ivanović takođe je kazao da popunjenost hotela nije kao rekordne 2019. godine i da su im u junu boravili uglavnom ozbiljni stariji ljudi iz Zapadne Evrope, Skandinavije i Izraela.

“Bojim se ćemo ovim vidom vođenja turizma, to jeste nepostojanjem strategije izgubiti predsezonu i postsezonu”, rekao je Ivanović.

Gosti su, kako dodaje, oduševljeni sa plažama jer nema puno ljudi i čisto je.

On tvrdi da je njegov hotel na 90 odsto popunjenosti i da se bliže rezultatima iz 2019. godine međutim ističe da je maj bio bolji.

Direktor hotela Avala, Nemanja Kuljić tvrdi da im je popunjenost više od 80 odsto kapaciteta, što je nivo popunjenosti ekvivalentan junu 2019. godine, i predstavlja u prosjeku 450 do 500 gostiju na dnevnom nivou.

Kako je kazao Pobjedi, ovog mjeseca dominirali su im gosti iz Izraela sa oko 24 odsto ostvarenih noćenja.

“To dokazuje da smo kao destinacija za to tržište veoma atraktivni. Za ovako uspješnu popunjenost možemo zahvaliti uspostavljanju redovnih i čarter linija, kao i bliskoj saradnji sa izraelskim turoperaterima. Primjetno je, ali i očekivano prisustvo gostiju iz Zapadne Evrope, sa solidnih osam odsto noćenja gostiju iz Njemačke i osam odsto noćenja gostiju iz Francuske”, naveo je Kuljić.

Prema njegovim riječima, po do sada ostvarenom broju noćenja i prihodima na nivou godine, ostvarili su otprilike 80 do 90 odsto rezultata iz 2019.

On je dodao da su optimisti samo po pitanju krajnjih rezultata sezone.

Što se tiče postezone takođe smatraju da će biti uspješna.

Cijene su, kako ističe, zabilježile blagi rast što sa jedne strane reflektuje okretanje tržištima koja su u vrijeme korone bila zatvorena (prije svega Zapadna Evropa i Skandinavija).

“Sa druge strane, trudimo se da zbog inflatornih trendova ne vršimo dodatna povećanja cijena koja bi opteretila naše klijente već da, uz racionalizovano osmišljen pristup poslovanju, pružimo uslugu najvišeg kvaliteta kakvu gosti tradicionalno i očekuju od nas”, naveo je Kuljić.

U hotelima Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera ovih dana, prema riječima PR-a Jelene Kaluđerović, boravi oko hiljadu gostiju.

“Do kraja maja na nivou grupacije je realizovano gotovo 40 hiljada noćenja. Tokom prvih 15 dana juna u svim hotelima naše hotelske grupe turistički promet je realizovan u visini od 14 hiljada noćenja”, precizirala je Kaluđerović.

