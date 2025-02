Hotel Igalo prodat za oko 11 miliona EUR

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Hotel Igalo, u vlasništvu nekadašnjeg Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Boka, zatim Vektra Boke, prodat je danas na drugoj javnoj licitaciji za 11,23 miliona EUR.

Kupila ga je kompanija Herc gradnja iz Herceg Novog, prenosi Radio Crne Gore.

Od tog novca trebalo bi da se namire potraživanja porodice Acović i Šabović kojima je restitucijom vraćeno zemljište, porezi i doprinosi za radnike i dugovanja prema Opštini Herceg Novi za porez na nepokretnosti.

Hotel Igalo je u poluruševnom stanju na izuzetnoj lokaciji u Igalu, sa pripadajućom plažom u blizini, prenosi portal RTCG.

Javna izvršiteljka, Jasminka Bajović, koja je organzovala licitaciju, kazala je da se od prodaje hotela očekuje da će biti isplaćena neka od najvećih potraživanja.

Iako su bili saglasni sa prodajom, u isplatu potraživanja nijesu uvjereni radnici Vektra Boke i najveći manjinski akcionar firma Elena grupa.

Oni tvrde da neće biti dovoljno novca za njihova potraživanja, jer stečajni upravnik Vektre Montenegro, Radojica Grba, i članovi Odbora direktora Vektra Boke, nijesu uradili ništa da umanje makar kamate za dugovanja prema nekim dobavljačima.

Protiv prodaje hotela jutros je protestovala grupa bivših radnika Vektra Boke na čelu sa Đorđem Rajakom, koji tvrdi da je stečaj firme bolje rješenje, iako bi radnici u tom slučaju izgubili mnogo više novca, a pitanje je šta bi uopšte uspjeli da naplate.

