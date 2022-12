Hellenic Petroleum postaje Helleniq Energy

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hellenic Petroleum grupa, jedna od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, predstavila je novi naziv – Helleniq Energy, kao dio cjelokupnog rebrendiranja poslovanja.

Iz kompanije su kazali da se na taj način odaje počast decenijama dugoj istoriji firme i ambiciji da postane vodeća u novoj eri pametne energije.

U okviru Helleniq Energy porodice, zaposlenima u kompaniji Jugopetrol je u petak predstavljen novi korporativni identitet Hellenic Petroleum grupe.

Promjenom korporativnog identiteta kompanije Helleniq Energy obilježen je kraj prve faze ambicioznog strateškog plana grupe pod nazivom Vizija 2025.

„Kompanija će se usredsređivati na snažni održivi razvoj, brzi rast obnovljivih izvora i zelene energije, širenje na nova tržišta i povećanje asortimana proizvoda. U središtu tranzicije je implementacija značajnih projekata transformacije i digitalizacija i modernizacija rafinerija“, navodi se u saopštenju.

Cilj Helleniq Energyja je, kako su objasnili, da značajno smanji ekološki otisak i savlada izazove koje nose klimatske promjene.

Novi naziv, prema njihovim riječima, prati obećanje kompanije da će se posvetiti inteligentnim energetskim rješenjima, uz ponosno čuvanje naslijeđa.

„Promjenom korporativnog identiteta, kompanija pokazuje svoju posvećenost razvoju koji prevazilazi okvire poslovanja koje se vezuje za naftne derivate, težeći transformaciji u integrisanu energetsku kompaniju“, rekli su iz Helleniqa Energyja.

Grupa je predstavila svoj novi logo, čiji detalji odslikavaju dio identiteta kompanije Helleniq Energy.

„Logo je i dalje čvrsto povezan sa istorijom kompanije, međutim, prepoznatljive pruge su pokrenute i danas čine talas energije, koji simbolizuje tranziciju i čini je vidljivom, dok zvijezda vodilja predstavlja iskru inteligencije i vodeći element“, navodi se u saopštenju.

Izmjena tih detalja ima za cilj da ilustruje ono čemu Helleniq Energy teži, a to je energetska tranzicija i napredak.

Izvršni direktor kompanije Helleniq Energy, Andreas Shiamishis, je na predstavljanju novog korporativnog identiteta kazao da planiraju i rade na budućnosti koja je čistija i održivija za sve.

„Helleniq Energy će nastojati da i u budućnosti slijedi put izvrsnosti i da bude uzor svuda gdje posluje, pokrećući razvoj, istovremeno doprinoseći zelenom rastu kao i energetskoj tranziciji. U isto vrijeme, međutim, jednako je važno prilagoditi tradicionalne aktivnosti kompanije novom okruženju i nastaviti davati ključni doprinos nesmetanom snabdijevanju, posebno u izazovnim vremenima u kojima sada živimo”, rekao je Shiamishis.

Jugopetrol ove godine slavi 75 godina postojanja u Crnoj Gori, od kojih je poslednjih 20 član kompanije Helleniq Energy, čija maloprodajna mreža posluje pod afirmisanim vodećim brendom EKO.

Izvršni direktor Jugopetrola, Vasilis Panagopoulos, saopštio je da se 75 godina postojanja kompanije vremenski podudara sa velikom tranzicijom na nivou grupe, čime je postavljen jasan cilj i posvećenost održivijoj budućnosti.

“Danas je poseban trenutak. Naša kompanija je prošla kroz različite faze rasta i razvoja, uvijek poštujući osnovne principe poslovanja. Kvalitet proizvoda i usluga je na prvom mjestu, usklađen sa najnovijim tehnološkim, bezbjednosnim i ekološkim standardima. Stavljanje održivosti na prvo mjesto, ne samo da će dodatno ojačati našu poziciju lidera u državi, već će postaviti standarde u zemlji i šire“, naveo je Panagopoulos.

