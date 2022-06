Gubici na istorijskom minimumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u maju ostvaren najniži nivo gubitaka ikada izmjeren u elektrodistributivnom sistemu države, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

„Intenzivnim aktivnostima na terenu u pravcu suzbijanja neovlašćene potrošnje u maju je ostvaren stepen gubitaka od 9,27 odsto, što je 1,08 odsto manje u odnosu na isti uporedni period prethodne godine i istovremeno predstavlja najniži nivo gubitaka ikad izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su kazali da je tokom proteklih 12 mjeseci ostvaren kontinuiran pad gubitaka i to preko 0,5 odsto na mjesečnom nivou, dok su tokom pojedinih mjeseci realizovana umanjenja od preko jedan odsto, uz konstantno mjesečno povećanje preuzete energije.

„Umanjenjem gubitaka umanjena je i ukupna količina potrebne električne energije za pokrivanje gubitaka koju CEDIS nabavlja na tržištu, zahvaljujući čemu je samo za period januar-maj ove godine ostvarena ušteda od oko 1,8 miliona EUR“, precizirali su iz kompanije.

Uštede su, kako su dodali, milionske, a rezultati rekordno dobri, zbog čega će kompanija nastaviti za intenzivnom akcijom suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije i u narednom periodu na području svih crnogorskih opština.

Takođe, fokusiranost na smanjenje gubitaka predstavlja jedini konstruktivan odgovor u uslovima nezapamćenih turbulencija na tržištu energenata.

„Za postizanje ovih rezultata potrebna je ozbiljnost i doslednost na terenu. Razvili smo efikasan sistem terenskog djelovanja, uz maksimalno korišćenje prednosti implementirane napredne tehologije, zahvaljujući čemu smo u prilici da detaljno pratimo tokove energije i blagovremeno i dosledno reagujemo na nepravilnosti“, kazali su iz CEDIS-a.

Podaci pokazuju da su gubici za prvih pet mjeseci ove godine na nivou od 12,6 odsto, što je 0,73 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine uz konstantno povećanje preuzete energije.

„Neophodno je naglasiti, radi preciznijeg sagledavanja postignutih rezultata, da bi u odsustvu aktivnosti na suzbijanju neovlašćene potrošnje na mreži, povećanje preuzete energije pratila stagnacija ili povećanje gubitaka“, objasnili su iz CEDIS-a.

Zahvaljujući sprovedenim aktivnostima postignuto je suprotno kretanje, odnosno ostvarene su rekordno niske vrijednosti gubitaka.

„Javnost je neophodno uputiti na širu, naslijeđenu, haotičnu sliku. Naime, nelegalna gradnja koja decenijama unazad bespovratno devastira prostor gotovo svih crnogorskih opština, istovremeno devastira i elektrodistributivnu mrežu, jer podrazumijeva nelegalno priključenje, samim tim i gubitke na mreži“, saopštili su iz CEDIS-a.

Postojeća infrastruktura se, kako tvrde, neplanski opterećuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investicija.

„Na terenu, postupak otkrivanja i uvođenja nelegalnih priključaka u zakonom definisane okvire predstavlja mukotrpan proces, koji zahtijeva i angažovanje značajnog broja zaposlenih. Za CEDIS, naročito u aktuelnim uslovima globalne nesigurnosti na tržištu energenata i nezapamćenih skokova cijena opreme za održavanje elektromreže, sve navedeno predstavlja ozbiljno finansijsko opterećenje“, kazali su iz kompanije.

Iz CEDIS-a su poručili da borba sa tim duboko ukorijenjenim i široko zastupljenim problemom zahtijeva i sistemsku podršku, tužilačkih i sudskih organa, kao i policije, koja za sada nije dovoljna i dosljedna.

„Imajući u vidu navedene negativne aspekte, smatramo da postignuti rezultati imaju posebnu vrijednost“, zaključili su iz CEDIS-a.

