Grupacija ERG zainteresovana za ulaganja u energetski sektor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Eurasian Resources grupacija (ERG) zainteresovana je za investiciona ulaganja u oblast energetike, dominatno u rudarstvo i obnovljive izvore energije (OIE), s obzirom na to da je Crna Gora bogata tim resursima, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Resorni ministar Ervin Ibrahimović i državni sekretar u Ministarstvu, Admir Šahmanović, danas su na sastanku održanom u online formatu sa predstavnicima ERG razgovarali o potencijalnim razvojnim projektima iz oblasti OIE i rudarstva.

„Sebastian Kurz i Jonathan Coredro ispred grupacije ERG su iskazali interesovanje za investiciona ulaganja u oblast energetike, dominatno u oblast rudarstva i OIE, budući da je Crna Gora bogata ovim resursima, kao i da je oblast OIE i dalje u razvoju“, navodi se u saopštenju.

Oni su, kako se dodaje, predstavili grupaciju ERG i razne oblasti društvenog djelovanja u kojima su aktivni.

„Današnji razgovor je jedan u nizu mnogih koje smo održali u proteklom periodu sa zainteresovanim investitorima, a u skladu sa trenutkom u kojem se nalazimo, interesovanje je najveće za oblast energije i razvoja OIE. Crna Gora raspolaže značajnim resursima i na nama je da odgovorno i sistemski planiramo iskorišćavanje tih potencijala, vodeći računa o održivosti sistema i uticaja na životnu sredinu“, naglasio je Ibrahimović.

Sagovornici su razmijenili dodatne informacije o projektima koji su trenutno aktuelni, ali i o budućim koje je potrebno razvijati i planirati.

Takođe je dogovoren nastavak komunikacije u narednom periodu, kako bi se moglo razmišljati i o mogućim konkretnim koracima saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS