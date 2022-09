Grupa turoperatora iz Turske u studijskoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori borave predstavnici nekih od najznačajnijih turoperatora sa tržišta Turske, specijalizovanih za različite vidove turizma.

Iz Turističke organizacije Podgorica (TOP) je saopšteno da su među turoperatorima Hibrid 360 event MICE, Moreworld, Antonina, Biseta turizm, Düzey turizm & MICE, Oyak turizm i booking Agora.

“Realizacija studijske posjete uslijedila je nakon veoma uspješne prezentacije turističke ponude u Istanbulu, gdje je prisustvovao veliki broj turskih turoperatora zainteresovanih za saradnju sa crnogorskom turističkom privredom”, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu potencijal ovog tržišta za turizam Crne Gore i sve veće interesovanje turista za različite segmente turističke ponude Crne Gore, napravljen je izuzetno bogat program posjete, pa su gosti posjetili Bar, Podgoricu, Kolašin, Budvu, Tivat, Kotor i Herceg Novi.

“Osim predstavljanja destinacije, održana je i poslovna B2B radionica u hotelu Mediteran u Budvi na kojoj je učestvovalo oko 50 predstavnika crnogorske privrede”, dodaje se u saopštenju.

Studijsku posjetu realizuju lokalne turističke organizacije Podgorice, Budve, Bara, Tivta, Kotora, Herceg Novog i Kolašina, uz podršku nacionalne avio-kompanije Air Montenegro i Nacionalne turističke organizacije (NTO).

