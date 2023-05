Grantovi usmjereni ka cijeloj inovacionoj zajednici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni pozivi za dodjelu grantova za jačanje inovativnih kapaciteta crnogorskih preduzeća, koje je raspisao Fond za inovacije, usmjereni su ka cijeloj inovacionoj zajednici, zbog čega u toj instituciji očekuju jako veliko interesovanje.

Izvršna direktorica Fonda za inovacije, Bojana Femić Radosavović, kazala je da već sada bilježe jako veliki broj posjeta njihovim objavama na društvenim mrežama i web sajtu tako da očekuju veliko interesovanje zajednice i veliki broj kvalitetnih prijava.

„To je ono što je važno da svi aplikanti shvate da će država obezbijediti sredstva za pomoć u realizaciji određenih ideja, ali da stalno treba da se radi na novim idejama i da će neizostavno podrška biti tu”, rekla je Femić Radosavović u intervjuu agenciji Mina-business.

Ona je ocijenila važnim stalno unapređivanje znanja iz ove oblasti, pripremu što kvalitetnije aplikacije i rad na tome da te ideje budu potpuno zdrave i održive.

Fond je 8. maja raspisao javne pozive za pet programa podrške – za provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za start up-ove, podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i zaštitu i razvoj pronalaska.

„Kroz ove programske linije, vrijedne 650 hiljada EUR, kao ciljnu javnost obuhvatili smo gotovo sve aktere inovacionog ekosistema kod nas. Svaki od ovih programa je otvoren za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) i naučno-istraživačke organizacije, ali pored njih na programe podrške za inovacionu kulturu i edukativne programe mogu se prijaviti nevladine organizacije”, navela je Femić Radosavović.

Ona je precizirala da se na program za zaštitu patenata mogu prijaviti i fizička lica.

Femić Radosavović je saopštila da svaka programska linija ima jasno definisane ciljeve i usmjerena je na različite segmente razvoja inovacionih ideja.

Ona je, govoreći pojedinačno o programima, navela da je program za provjeru inovacionog koncepta usmjeren ka onim projektnim rješenjima koja imaju visok tehnološki rizik, kako bi preduzeća i naučno-istraživačke organizacije mogli da testiraju da li je isplativo dalje ulaganje i da li ideja ima komercijalni potencijal.

„Nama, kada dodjeljujemo grant, nije važno da li će krajnji rezultat projekta biti pozitivan ili negativan. Ali je bitno da se testira u ranoj fazi, kako bi preduzeće i investitori vidjeli da li je ideja isplativa“, rekla je Femić Radosavović.

Ona je ocijenila da je ovaj program izuzetno važan za sve one koji se bave rješenjima koja imaju visok tehnološki rizik i da ovo treba da prhvate kao sjajnu priliku da testiraju svoju ideju u ranoj fazi, kako bi je kasnije što lakše razvijali.

Tu je i program za podsticanje inovacione kulture, jer svijest i znanje o inovacijama i dalje nijesu na zavidnom nivou.

„Tim programmom stimulišemo sve aktere inovacionog ekosistema da kreiraju različite manifestacije koje će promovisati inovacionu kulturu“, kazala je Femić Radosavović.

Fond će podržati i programe koji se bave realizacijom edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije.

„Tu podstičemo različite aktere da kreiraju neke duže programe, obuke usmjerene na različite ciljne javnosti – učenike, srednjoškolce, studente, istraživače, kako bi se što bolje upoznali sa oblastima Strategije pametne specijalizacije, kako bi u nekom narednom periodu doprinijeli primjeni određenih programa unutar Strategije. Krajnji cilj svega toga je da utičemo na ekonomski rast i razvoj kroz razvoj inovacionih ideja“, objasnila je Femić Radosavović.

Pored toga, Fond kroz program za predakceleraciju start up-ova traži strateškog partnera, koji će za start up timove, koji još ne znaju kako da sprovedu svoju ideju do kraja, organizovati seriju obuka.

Fond će takođe podržavati i zaštitu i razvoj pronalaska jer je, prema riječima Femić Radosavović, izuzetno važno da se svijest o značaju zaštite intelektualne svojine proširi.

Fond će takođe organizovati i niz edukativnih programa koji se bave temom zaštite intelektualne svojine.

Svi detalji o programskim linijama se mogu naći na sajtu www.fondzainovacije.me, gdje se zainteresovani mogu upoznati sa kompletnom dokumentacijom, preuzeti je i vidjeti šta sve treba da popune.

Takođe, Fond je, u cilju bolje informisanosti, u ponedjeljak organizovao Info dane u Podgorici u Privrednoj komori. Danas će se Info dani održati u Tehnopolisu u Nikšiću, sjutra u Baru u Biznis centru, a u četvrtak u Bijelom Polju u EU kutku.

Na tim događajima će šire predstaviti sve otvorene linije, dok će menadžeri Fonda biti na raspolaganju za sva eventualna pitanja.

Femić Radosavović je dodala i da će odmah nakon praznika nastaviti raniju praksu organizacije online Otvorenih vrata i to svake srijede od devet od deset sati, gdje će svi zainteresovani putem Zoom komunikacije moći da pristupe konsultacijama sa menadžerima.

„Takođe, krajem maja će se organizovati i posebni online događaji, gdje ćemo detaljnije, za svaki od programa, objasniti šta je potrebno uraditi kako bi se apliciralo“, kazala je Femić Radosavović.

Ona je poručila da ima dovoljno vremena za prijavu, pri čemu je za svaki program jasno definisan rok, u zavisnosti od procjene koliko je potrebno za pripremu same dokumentacije.

„Predaja dokumentacije je sva elektronska. Osim toga, nema nikakvih dodatnih papira koje bi trebalo vaditi i koji bi ih možda opteretili tako da smo sav taj administrativni dio ublažili i prilagodili krajnjem korisniku da što lakše mogu da se prijave i da svu pažnju fokusiraju na samu ideju i na to da je što bolje prikažu i upodobe pravilima konkursa”, objasnila je Femić Radosavović.

Ona je rekla da su, s obzirom na uspješnu prošlu godinu, dobili značajno veći budžet za ovu godinu.

„Prošle godine smo imali 770 hiljada EUR, a ove godine dva miliona EUR za podršku zajednici. To nam je dalo mogućnost da ponudimo širi spektar grantova, tako da ove godine imamo sedam programskih linija koje su usmjerene na različite faze razvoja inovacija”, navela je Femić Radosavović.

Pored toga, shvatili su da je jako važna nefinansijska podrška u vidu mentora.

„Ove godine ćemo imati prvi put program koji je nastao međuresornom saradnjom ministarstava nauke i tehnološkog razvoja, ekonomskog razvoja i turizma i kapitalnih investicija. Oni su udružili sredstva oko zajedničke ideje i promocije programa unutar Strategije pametne specijalizacije i zajedno sa Fondom za inovacije kreiran je program usmjeren na podsticanje inovacija u energetskom sektoru”, rekla je Femić Radosavović.

Fond tokom ove godine planira još dva poziva, koja će raspisati i junu i septembru.

„Za program za jačanje inovativnosti u MMSP, koji će biti pokrenut u junu, opredijeljen je milion EUR i podrška po projektu će iznositi do 200 hiljada EUR”, najavila je Femić Radosavović.

Za program za ranu fazu razvoja start up-ova, koji će biti raspisan u septembru, će osim finansijske podrške nuditi i mentorsku podršku, što se pokazalo kao dobra praksa.

Femić Radosavović je, govoreći o prošloj godini, kazala da su izuzetno zadovoljni postignutim rezultatima.

„Postali smo operativni jako brzo i počeli smo da podržavamo našu inovacionu zajednicu praktično par mjeseci nakon registracije Fonda. Naš tim je apsolutno dorastao tom zadatku i jako brzo smo ponudili i uspješno realizovali programe koje smo planirali”, podsjetila je Femić Radosavović.

Fond je tokom prošle godine raspisao dva javna poziva na koje su imali veliko interesovanje.

„Na primjer, za kolaborativne grantove za inovacije smo imali 13 pozitivno ocijenjenih projekata, a novca smo imali za finansiranje njih sedam. To je nama važan pokazatelj, da u zajednici postoje dobre i zdrave ideje koje zaslužuju finansiranje”, smatra Femić Radosavović.

Ona je kazala da su ponosni na to što su za program kolaborativnih grantova za inovacije dobili akreditacije od Evropskog savjeta za inovacije.

„To znači da oni naš proces evaluacije priznaju relevantnim na način što kažu da svi aplikanti koji dobiju grant kada apliciraju za njihovu plug in šemu prolaze prvu fazu evaluacije i direktno idu u drugu. To olakšava našim kompanijama pristup evropskim fondovima i nama daje potvrdu da su sve procedure koje smo uspostavili u Fondu potpuno zdrave i onakve kakve treba da budu u evropskim okvirima”, zaključila je Femić Radosavović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS