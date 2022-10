Gradnja novog hotela naredne godine

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Gradnja novog hotela Galeb u Ulcinju sa pet zvjezdica mogla bi da počne naredne godine, a njegovo stavljanje u funkciju može se očekivati za najkasnije četiri godine, saopštio je direktor kompanije Sunny Palace iz Kotora, Radoica Vuković.

On je Vijestima kazao da iako su preuzeli obavezu prethodnog vlasnika – kompanije Rokšped prema državi da se investira preko 15 miliona EUR, u izgradnju novog hotela ta cifra sigurno će biti višestruko premašena.

Sunny Palace iz Kotora je od podgoričke kompanije Rokšped kupila atraktivno zemljište iznad poluostrva Suka u Ulcinju i preuzela obavezu gradnje novog Galeba.

Vuković je kazao da će hotel poslovati u okviru nekog od poznatih međunarodnih hotelskih lanaca i da po tom pitanju već razgovaraju sa nekoliko njih, da se trenutno privodi kraju koncept budućeg hotela i da je cilj da hotel bude jedan od najvećih hotela sa pet zvjezdica na crnogorskom primorju.

”Svi znamo, na primjer, koliko je Tivat dobio izgradnjom hotela Chedi i hotela Regent, koliko je napredovao Herceg Novi izgradnjom hotela One&Only, a koliko Budva izgradnjom hotela Splendid. Ovim projektom želimo da postignemo isti uspjeh sa Ulcinjem”, rekao je Vuković.

Vlada je početkom juna utvrdila predlog ugovora o pristupanju investicionoj obavezi između HTP Ulcinjska rivijera i Sunny Palace prema kojem će kotorska kompanija Sunny Palace investirati najmanje 15,39 miliona u razvoj hotela.

“Cilj je da gradnja hotela počne naredne godine. Zadovoljni smo što je do sada učinjeno nekoliko krupnih koraka kako bi se taj plan realizovao. Prvo, naša kompanija je preuzela vlasništvo nad lokacijom u avgustu ove godine, nakon što je prethodno isplatila punu tržišnu vrijednost zemljišta ranijem vlasniku, kompaniji Rokšped”, kazao je Vuković.

Zatim su, kako je naveo, angažovali međunarodne konsultante i arhitektonske biroe, kako bi najefikasnije i najkvalitetnije razradili koncept i strategiju budućeg hotela.

“Hotel će poslovati u okviru nekog od poznatih međunarodnih hotelskih lanaca. Komunikacija po ovom pitanju već je uspostavljena sa jednim brojem hotelskih operatora. Čim usaglasimo sve elemente međusobne saradnje, bićemo u mogućnosti da nastavimo sa izradom projektne dokumentacije. Na taj način, kao što sam naveo, očekujemo da gradnja počne naredne godine”, zaključio je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS