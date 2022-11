Gorivo bi od utorka trebalo da pojeftini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve vrste goriva od utorka bi trebalo da pojeftine, saznaje Televizija Vijesti iz naftnih kompanija.

Prema današnjim kotacijama na berzi, dizel bi trebalo da pojeftini osam centi, pa će ubuduće koštati 1,57 EUR.

Obje vrste benzina trebalo bi da budu niže po cent, pa bi nova cijena eurosupera 95 trebalo da bude 1,45 EUR, dok bi eurosupera 98 koštao 1,49 EUR.

Za deset centi će pojeftiniti i lož ulje koje će u naredne dvije sedmice vjerovatno koštati 1,67 EUR.

Konačne cijene goriva biće poznate sjutra.

