Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Godišnji sastanak projekta tehničke pomoći u oblasti finansijske edukacije, koji je okupio više od 50 učesnika iz deset zemalja učesnica, održan je u Podgorici, saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).

Projekat implementira Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), uz finansijsku podršku Ministarstva finansija Holandije.

Projekat ima za cilj unapređenje finansijske pismenosti u zemljama učesnicama, kroz pružanje podrške u osmišljavanju i implementaciji nacionalnih strategija za finansijsku edukaciju.

Skup je otvorio viceguverner CBCG, Nikola Fabris, koji je istakao značaj finansijske edukacije u savremenom finansijskom okruženju.

„Podrška i posvećenost Ministarstva finansija Holandije, OECD-a i ostalih partnera ovom projektu obavezuju nas da kontinuirano ulažemo napore kako bismo postigli zacrtane ciljeve. Primarni cilj je unapređenje finansijske pismenosti u našim zemljama, jer finansijski pismeni pojedinci doprinose stabilnosti i otpornosti ekonomskog sistema“, kazao je Fabris.

Trodnevni događaj okupio je ključne aktere iz oblasti finansijske pismenosti, koji su razmijenili iskustva, razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju pojedinačne zemlje i predstavili načine za prevazilaženje tih izazova.

Održano je više sesija koje su pokrivale širok spektar tema, uključujući finansijsku edukaciju za mlade, unapređenje finansijske pismenosti ranjivih grupa, te strategije za zaštitu potrošača od finansijskih prevara, na kojima su učestvovali i predstavnici CBCG i predstavili aktivnosti i inicijative koje se sprovode na ovim poljima.

„Učesnici su predstavili i primjere uspješne saradnje između javnih i privatnih institucija u cilju podizanja nivoa finansijskog znanja. Među istaknutim primjerima bio je i projekat Robotika za najmlađe, koji realizuju CBCG, Ministarstvo nauke, prosvjete i inovacija i Fond za inovacije, a koji promoviše upotrebu tehnologije i robotike u finansijskom opismenjavanju najmlađih“, navodi se u saopštenju.

Sastanak je završen susretom delegacije OECD-a sa predstavnicima crnogorskih institucija, koje su uključene u sprovođenje Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori od prošle do 2027. godine.

Ovaj sastanak je pružio priliku za detaljnu diskusiju o dosadašnjem napretku Crne Gore u oblasti finansijske edukacije, razmjenu iskustava, kao i definisanje budućih koraka i aktivnosti u okviru projekta tehničke pomoći, sa posebnim naglaskom na širenje pristupa finansijskoj edukaciji i jačanje saradnje svih relevantnih aktera.

„Na sastanku je istaknuto da je finansijska edukacija ključna u vremenu kada se građanima nudi širok spektar složenih finansijskih proizvoda i usluga, a finansijske inovacije postaju sve prisutnije. Poručeno je da postoji prostor za dalja unapređenja u oblasti finansijske pismenosti i da je važno uključiti što veći broj subjekata u nove inicijative koje će podići svijest o značaju finansijskih znanja“, navodi se u saopštenju.

Projekat tehničke pomoći OECD-a nastaviće da podržava Crnu Goru i ostale zemlje učesnice u naporima da unaprijede finansijsku pismenost svojih građana, čime se jača i ukupna ekonomska stabilnost u regiji.

