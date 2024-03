Gjeloshaj: Odluka o ograničenju marži na Vladi 21. marta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda naći će se na dnevnom redu sjednice Vlade 21. marta, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

“Dijalog koji je započet na odboru za trgovinu Privredne komore će biti nastavljen u narednim danima, njihova radna grupa planira da predloži neka rješenja”, naveo je Gjeloshaj na svom Facebook nalogu.

On je rekao da će odluka biti u zaštiti standarda građana i odmah nakon usvajanja na Vladi 21. marta, ona će biti primijenjena.

“Ograničavanje marži osnovnih proizvoda će biti”, poručio je Gjeloshaj.

