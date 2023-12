Gačević: Godina za nama bila veoma dinamična ali uradili smo značajan posao

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Godina na izmaku za CEFTA-u je, prema riječima njenih predstavnika, bila izuzetno dinamična jer je usaglašeno nekoliko važnih odluka, a za narednu su predviđene brojne aktivnosti zahvaljujući kojima će građani i privreda CEFTA strana osjetiti brojne benefite.

Vršiteljka dužnosti direktorice CEFTA Sekretarijata, Danijela Gačević, kazala je da će ovogodišnja konferenija CEFTA Week, koja će se održati u četvrtak u Podgorici, biti prilika za sumiranje rezultata ostvarenih u ovoh godini.

Ona je u razgovoru za Nova M televiziju rekla da su tokom ove godine usaglašene četiri važne odluke i to: odluka o međusobnom priznanju profesionalnih kvalifikacija, o upravljanju carinskim rizicima, o statistici i pravima intelektualne svojine.

„Uz sporazume koji su do sada usaglašeni ukupno brojimo deset odluka, tako da je urađen značajan tehnički posao. Osim toga održan je i veliki broj sastanaka, kako sa institucijama tako i sa kompanijama, potom veliki broj obuka. Ono što je veoma važno jeste da je prije nekoliko dana Evropska komisija predstavila novi plan rasta za Zapadni Balkan, koji dodatno ukazuje na važnost regionalnih integracija na putu ka Evropskoj uniji, čime ono što radimo na značajnom nivou postaje dodatno bitno. Tako da možemo reći da je godina za nama zaista bila veoma dinamična“, ocijenila je Gačević.

Ona je podsjetila da je jedna od ključnih aktivnosti CEFTA-e priprema administracija i kompanija da po evropskim pravilima učestvuju na tržištima Evropske unije.

„Naravno, pristupanje zajedničkom tržištu Evropske unije daje nove mogućnosti i šanse, a ujedno pojačava i konkurenciju. Tako da će u narednom periodu sigurno izazov biti rad na povećanju konkurentnosti“, ocijenila je Gačević dodajući da trenutno rade na još nekoliko inicijativa.

Ona je kazala da rade i na međusobnom priznavanju ovlašćenih privrednih subjekata.

„Ključno je to što mi pokušavamo da postignemo da jednim dokumentom kompanijama bude olakšan pristup na svih sedam tržišta. Konkretno kad je u pitanju e-trgovina, to je veoma značajno za male i srednje kompanije jer im približava tržište od 20 miliona ljudi čija se vrijednost procjenjuje na jednu milijardu, a ujedno može biti i odskočna daska za učešće na tržištu Evropske unije i globalnom tržištu“, poručila je Gačević.

Ona je navela da dobro teku pregovori o uspostavljanju efikasnijeg mehanizma rješavanja trgovinskih sporova u okviru CEFTA sporazuma.

„Uvijek treba imati u vidu da, kad se radi na osmišljavanju nekog novog pristupa koji treba da bude efikasan i ujedno primjenjiv u praksi, neophodno je strpljenje. Do sada je ostalo veoma malo otvorenih pitanja. Ja se nadam da u narednih par mjeseci možemo zaključiti i tu temu“, navela je Gačević.

Prema njenim riječima, tema ovogodišnje konferencije pod nazivom e-CEFTA: Klikni, poveži se i trguj biće e-trgovina, pravila i propisi u tom dijelu, kao i napredak u dijelu digitalizacije procedura i dokumenata, a sve to polazeći od značaja koji internet ima za kupovinu robe i usluga.

Gačević je najavila i da će naredna godina biti posvećena brojnim aktivnostima poput finalizacije akcionog plana za uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta.

„Radićemo na nastavku plana, a bićemo u prilici da radimo na pripremi novih planova, uvođenju novih aktivnosti. Period pred nama pokazaće za šta su sve ekonomije zainteresovane. Jedan od konkretnih primjera koje mogu dati, s obzirom na to da smo trenutno u Crnoj Gori, jeste da planiramo da omogućimo turistima koji dolaze u Crnu Goru da putem svog mobilnog telefona, putem QR koda vrše plaćanje. Ili recimo da putnički automobili bez radnog kartona putuju u sve strane CEFTA-e. Tako da su to, vjerujem, sigurno interesantne teme kako za privredu, tako i za građane“, navela je Gačević.

CEFTA Week organizuje CEFTA Sekretarijat u saradnji sa Ministarstvom za ekonomski razvoj i Privrednom komorom Crne Gore (PKCG). Ovaj tradicionalni godišnji događaj okupiće visoke zvaničnike CEFTA strana, predstavnike Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, te predstavnike iz sfere privrede i biznisa, koji će govoriti o ključnoj pokretačkoj snazi digitalne trgovine u okviru CEFTA-e.

Osim toga ovo će biti prilika i da Crna Gora predsjedavanje CEFTA-om preda Srbiji koja će tu aktivnost obavljati tokom naredne godine.

