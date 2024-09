Francuske kolege pružaju dugogodišnju podršku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambasada Francuske, carinski ataše i služba Francuske pružaju dugogodišnju podršku Upravi carina, u cilju unapređenja carinskih procedura i jačanju kapaciteta službe, saopštila je vršiteljka dužnosti direktorice te institucije, Maja Vučinić.

Ona se sastala sa carinskim atašeom pri ambasadi Francuske u Beogradu Cristophe Burgeonom, pomoćnikom carinskog atašea Benjaminom Offroy i Olgom Marković.

Uz podršku francuskih kolega, sprovedene su brojne edukacije, razmjene iskustava carinskih službenika koji su rezultirali modernizacijom carinskog sistema.

“Cijenimo veoma značajnu podršku za unapređenje znanja i vještina carinskih službenika u cilju sprečavanja krijumčarenja i drugih vidova prekograničnog kriminala te postizanja što boljih rezultata“, rekla je Vučinić.

Ona je takođe istakla intenzivnu dinamiku Uprave carina u ovom momentu kada je u pitanju implementacija sistema, kao što je početak primjene NCTS-a na nacionalnom nivou i nedavni početak primjene sistema za targetiranje pošiljki u pomorskom saobraćaju (CTS, SCO).

Tokom sastanka, razgovarano je i o dosadašnjoj uspješnoj saradnji i nastavku podrške u budućnosti.

Burgeon se zahvalio na toplom prijemu i iskazao zadovoljstvo po pitanju otvorenosti dalje saradnje i naglasio spremnost dalje pune podrške Upravi carina u procesu evropskih integracija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS