Fotograf magazina National Geographic u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) bila je domaćin fotografu jednog od najuticajnijih britanskih magazina specijalizovanog za putovanja, National Geographic Traveller, Džordanu Banksu.

„Tokom boravka u Crnoj Gori, u periodu od srijede do danas, fotograf je imao priliku da uživa u prirodnim ljepotama Žabljaka, Budve, Bara, Cetinja i Kotora, ali i da se upozna sa kulturno istorijskim znamenitostima ovih područja“, navodi se u saopštenju NTO-a.

Banks je kazao da izuzetno voli Crnu Goru i da je za njega, vratiti se i snimiti film za National Geographic, bio zadatak iz snova.

„Više i ne znam koliko sam puta tačno posjetio vašu prelijepu zemlju, ali svaki put otkrijem nešto novo. Siguran sam da ovo neće biti posljednji put. Uprkos mnoštvu toga što sam vidio, i dalje postoji mnogo mjesta koja bih želio da dalje istražim“, poručio je Banks.

Prva tri dana studijske posjete bila su posvećena obilasku nacionalnih parkova Durmitor i Biogradska gora, kao i velelepnog mosta na Đurđevića Tari koji je posebno oduševio fotografa National Geographic-a.

Banks je obišao i poznate turističke lokalitete u centralnom dijelu Crne Gore, pa je tom prilikom posjetio vinski podrum Šipčanik, Lipsku pećinu i Cetinje.

„Za sedmicu, Crna Gora mi se zaista uvukla pod kožu i otkrio sam mnogo skrivenih dragulja koje možda ne bih vidio da nije bilo Filipa iz NTO i ovog zanimljivog zadatka“, kazao je Banks.

Nakon obilaska sjeverne i centralne regije, Banks je obišao Budvu, Kotor, Bar i Herceg Novi, kojima je podjednako oduševljen.

„Od svih zemalja koje sam posjetio, Crna Gora je jedna od najintrigantnijih, najljepših i najprijateljskih zemalja koje sam imao zadovoljstvo da posjetim“, naveo je Banks.

Iz NTO-a su kazali da će ova posjeta rezultirati fotografijama raznolikih pejzaža Crne Gore, koji će biti objavljeni u članku urednice Sare Barel, koja je posjetila Crnu Goru u maju ove godine u organizaciji NTO-a.

Povod njene posjete bila je priprema editorijala za ovaj prestižni britanski magazin, koji je Crnu Goru svrstao u jednu od sedam naprivlačnijih destinacija za odmor u prošloj godini, dodijelivši joj značajno priznanje Best od the World.

“Imajući u vidu da portal nationalgeographic.co.uk bilježi oko 33 hiljade pratilaca i deset miliona pregleda stranice godišnje, dok se četvrtina tog broja pregleda odnosi na odjeljak o putovanjima, očekuje se da će ovaj članak sa fotografijama, koje najbolje prikazuju čari Crne Gore, doprinijeti promociji Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije na tržištu Velike Britanije i šire”, naveli su iz NTO-a.

Pored NTO, svoju podršku u organizaciji posjete fotografa National Geographic-a su dali i strateški partner – agencija Gold Travel, lokalna turistička organizacija Kotora, kompanija Plantaže, Montenegro Stars, Lipska pećina i Nacionalni parkovi Crne Gore.

