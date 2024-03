Formirana Grupa mrežnih operatora Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa mrežnih operatora Crne Gore (NOG4ME) formirana je u okviru međunarodne naučno-stručne konferencije Informacione tehnologije održane na Žabljaku, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

“Crna Gora je bila jedna od rijetkih država u Evropi, koja nije imala formiran NOG, grupa stručnjaka sa Univerziteta Crne Gore, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i operatora elektronskih komunikacionih mreža je odlučila, da uz pomoć kolega iz RIPE NCC (Koordinacioni centar foruma evropskih IP mreža), formira NOG4ME”, navodi se u saopštenju.

Iz EKIP-a je objašnjeno da su grupe mrežnih operatora (NOG – Network Operators Group) neformalne grupe za pojedinu državu ili regionalne grupe koje se formiraju da bi obezbijedile forume, stručnjacima za elektronske komunikacione mreže, za diskusiju o pitanjima od zajedničkog interesa, obično kroz kombinaciju email lista i godišnjih konferencija.

“Iako ove grupe nemaju formalnu moć, njihovi članovi su obično stručnjaci čije odluke utiču na procese kojim se obezbjeđuje poboljšanje kvaliteta, performansi, stabilnosti i bezbjednosti elektronskih komunikacionih mreža i usluga”, navodi se u saopštenju.

Ove grupe, takođe, omogućavaju profesionalcima za mreže i drugim članovima istraživačke i tehničke zajednice da informišu jedni druge o svom radu, razmjenjuju najbolje prakse, razmjenjuju informacije o novim tehnologijama ili protokolima, uče jedni od drugih, povezuju se sa drugim članovima zajednice i diskutuju o aktuelnim pitanjima i izazovima vezanim za elektronske komunikacione mreže.

U okviru posebne sesije na konferenciji Informacione tehnologije, koja je trajala od 21. do 24. februara, održana je i konstitutivna sjednica te organizacije.

Na ovoj sjednici je razmotren i usvojen Statut NOG4ME, koji sadrži svrhu i ciljeve, koji se odnoe na unapređenje kvaliteta, efikasnosti, stabilnosti i sigurnosti komunikacionih mreža i mrežnih usluga, razmjenu ideja, znanja i dobrih praksi među stručnjacima, forum za tehničke diskusije, zatim članstvo, aktivnosti i rad, organizacionu strukturu, kao i fnansiranje u šta spadaju sponzorstva, donacije i naknade za konferencije.

U okviru iste sesije je prezentovano iskustvo formiranja i rada NOG iz Slovenije (SINOG), koji je formiran prije više od deset godina, sa trenutno aktivnih preko 200 članova. Pored redovne e-mail komunikacije, svake godine organizuju jednu do dvije konferencije.

Takođe, prezentovani su primjeri uspješnog djelovanja SINOG-a u određenim situacijama koje su mogle imati negativan uticaj na funkcionisanje i razvoj elektronskih komunikacionih mreža, posebno Interneta.

Izvršni direktor EKIP-a, Darko Grgurović, predstavio je stanje razvoja elektronskih komunikacionih mreža u Crnoj Gori, koje je u nekim segmentima iznad prosjeka u EU.

Najvažniji pokazatelji navedenog razvoja su dostupnost fiksnog NGN (Next Generation Networks) širokopojasnog pristupa 82 odsto, udio domaćinstava pokriven sa fixim brzinama većim od 100Mb/s – 79,2 odsto, udio naseljene teritorije pokriven signalom mobilnih mreža sa brzinama većim od 10Mb/s – 97,6 odsto, udio naseljene teritorije pokriven 5G mobilnim mrežama – 85,3 odsto.

Iz EKIP-a su rekli da je ukupan Internet saobraćaj koji su ostvarili korisnici u fiksnim elektronskim komunikacionim mrežama tokom prošle godine, iznosio je 709,6 PB i 36,9 odsto je veći u odnosu na 2022. godinu.

Prosječan Internet saobraćaj koji su ostvarili pretplatnici u fiksnim elektronskim komunikacionim mrežama na mjesečnom nivou je iznosio 291,5 GB i u odnosu na 2022. godinu je veći 32,4 odsto.

“Ukupan Internet saobraćaj koji su ostvarili korisnici putem mobilnih mreža tokom prošle godine, iznosio je 151,6 PB i 45,8 odsto je veći u odnosu na 2022. godinu”, navodi se u saopštenju.

Prosječan korisnik je putem mobilne elektronske komunikacione mreže na mjesečnom nivou ostvario 17,6 GB Internet saobraćaja što je u odnosu na 2022. godinu veće 29,8 odsto.

EKIP je, kako se zaključuje, od početka učestvovala i podržavala proces formiranja NOG za Crnu Goru, kao platforme koja će dodatno doprinijeti razvoju i poboljšanju kvaliteta, performansi, stabilnosti i bezbjednosti elektronskih komunikacionih mreža i usluga.

