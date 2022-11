Formiran Odbor za turizam i poslovno okruženje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Njemačko-crnogorski poslovni klub (DMW) osnovao je Odbor za turizam i poslovno okruženje, imajući u vidu značaj te grane za privredni razvoj Crne Gore i sagledavajući ga kao razvojnu šansu.

„Zadatak ovog novoformiranog tijela je dalje povezivanje dvije zemlje, poslovnih subjekata i građana, kroz unapređenje poslovnog ambijenta“, navodi se u saopštenju DMW-a.

To podrazumijeva kreiranje novih prilika, prije svega u oblasti turizma.

“Kroz set planiranih aktivnosti, predviđen je podsticaj turizma kao strateške privredne grane, s akcentom na smanjenje sezonalnosti, povećanje turističkog prometa i osnaživanje investicionog ambijenta”, dodaje se u saopštenju.

Članovi DMW Odbora za turizam su renomirani stručnjaci iz oblasti biznisa i turizma i to Aleksandra Popović, koja je ujedno i predsjednica DMW Poslovnog kluba, Željko Uljarević koji je predsjednik Odbora, te Michael Bader, Wolfram Zeihe i Aleksandra Gardašević-Slavuljica.

Tokom prve sjednice DMW Odbora za turizam, otvorena su brojna pitanja, a u fokusu su bili „energetski turisti“ sa tržišta Njemačke i zemalja Zapadne Evrope.

„Ovo je nova kategorija putnika koja se izdiferencirala usljed aktuelne energetske krize. Njihova tendencija je da zimu provedu na atraktivnim turističkim destinacijama, vodeći računa o smanjenju troškova života, uključujući suzbjanje energetske potrošnje u matičnim zemljama“, navodi se u saopštenju.

Iz DMW-a su objasnili da su u pitanju turisti zainteresovani za duži boravak, posebno u periodu tokom zimske sezone i ljetnje predsezone.

DMW Odbor za turizam je definisao izazove u vidu zakonskih odredbi za boravak turista iz Zapadne Evrope na period duži od 90 dana, pa će u smislu podsticaja turističkih kretanja ove ciljne grupe dati i predloge rješenja.

Popović je kazala da je raduje inicijativa usmjerena ka daljem povezivanju Crne Gore sa njemačkim turističkim tržištem.

„Trudićemo se da damo doprinos u što boljem pozicioniranju naše destinacije na njemačkom tržištu, prepoznatom po svom izuzetnom emitivnom potencijalu i visokoj potrošnjom po turisti. Smatram da je ključ daljeg crnogorskog turističkog razvoja upravo u orjentaciji ka visokoplatežnim emitivnim tržištima i povećanju dužine boravka gostiju“, poručila je Popović.

Uljarević je naglasio da su brojni potencijali koji se moraju iskoristiti kroz osnaživanje poslovno-turističkih veza Crne Gore i Njemačke.

„Njemački investitori i turisti su u stalnoj potrazi za novim prilikama. Naš cilj je da predstavimo Crnu Goru kao atraktivnu turističko-investicionu destinaciju. Naši potencijali su brojni, destinacija nedovoljno istražena, pa je želimo prezentirati kroz jake poslovne veze koje ima Njemačko-crnogorski poslovni klub“, dodao je Uljarević.

Jedan od njihovih ciljeva, kako je naveo, je i povećanje broja turista iz Njemačke 15 odsto do 2025. godine.

„Naš angažman vidimo kao dio unapređenja ukupnog turističkog proizvoda Crne Gore i naša namjera jeste da, kroz razradu ideja i konkretnih predloga, turističkim poslenicima i relevantnim državnim institucija damo svoj skromni doprinos“, zaključio je Uljarević.

