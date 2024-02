Formirana komisija za rješavanje statusa Instituta u Igalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore donijela je danas Odluku o obrazovanju Komisije za rješavanje statusa Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” u Igalu.

Kako je saopšteno iz Vlade, komisijom će rukovoditi potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku Srđan Pavićević.

Komisija je, navodi se, sastavljena od eksperata odgovarajuće struke, a njen zadatak je da prati i analizira stanje Instituta, da daje predloge i sugestije Vladi za preduzimanje konkretnih aktivnosti u cilju rješavanja statusa ove značajne ustanove.

„Propisano je da za razmatranje pojedinih pitanja Komisija može da obrazuje operativne timove, kako bi se u što kraćem periodu riješila pitanja koja opterećuju rad Instituta“, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila i Informaciju o uvećanju cijena usluga osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) koji koriste usluge Instituta za ovu godinu.

U Informaciji se navodi da je Ministarstvo zdravlja u saradnji sa FZO utvrdilo da se cijena usluga osiguranika Fonda koji koriste usluge Instituta za ovu godinu uvećava za deset odsto u odnosu na cijene u prošloj godini.

„Na taj način ukupan trošak za ovu godinu iznosiće 4,27 miliona EUR, što predstavlja povećanje od skoro 643,7 hiljada“, kazali su iz Vlade.

Prema njihovim riječima, navedeni trošak će se plaćati iz već opredijeljenih novčanih sredstava iz budžeta FZO za ovu godinu.

Vlada je donijela Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Siriji.

Iz Vlade su kazali da su odlukom propisane brojne zabrane i ograničenja koje se odnose na izvoz i uvoz, finansiranje preduzeća, infrastrukturne projekte, finansijsku podršku za trgovinu, finansijski sektor, saobraćajni sektor, ograničenje ulaska, dok se dio odredbi odnosi na zamrzavanje finansijskih sredstava i imovine.

“Pojedini članovi ove odluke propisuju pravila za izuzeće od primjene restriktivnih mjera za pojedinačne slučajeve, naznačene u tekstu”, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici je, kako je saopšteno, usvojena Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Bakovići” u Kolašinu, sa predlogom za davanje koncesije.

„Tenderska komisija je za najpovoljnijeg ponuđača izabrala kolašinsku firmu Keker, a Vlada je prihvatila tekst Ugovora“, piše u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima u oblasti koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina – stanje 31. decembar prošle godine.

Iz Vlade su kazali da Ministarstvo energetike i rudarstva ima zaključena 52 ugavora o kancesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina u šta spadaju: ugalj, crveni boksiti, olovo-cinkova ruda, tehničko-građevinski kamen, arhitektonsko-građevinski kamen, bijeli boksit i bentonit (glina).

Kako se navodi u Informaciji, stalni dio koncesione naknade za ovu godinu iznosi 4,03 miliona EUR, dok je promjenjivi dio koncesione naknade za 2022. godinu 1,1 miliona.

Ukupna koncesiona naknada (SDN + PDN) za 2020. godinu iznosila je 3,33 miliona EUR, za 2021. godinu 3,95 miliona, a za 2022. godinu 4,5 milion EUR.

Iz Vlade su rekli da sa aspekta svih mineralnih sirovina, proizvodnja bilježi rast od 0,39 odsto.

„Iznos koncesione naknade za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu veći je za oko 14,3 odsto“, kaže se u saopštenju.

Vlada je danas usvojila Informaciju o potrebi potpisivanja Finansijskog sporazuma između Crne Gore i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) u vezi sa realizacijom projekta „Adaptacije na klimatske promjene i povećanje otpornosti u planinskim djelovima Crne Gore – GORA projekat” i prihvatila tekst Finansijskog sporazuma.

U Informaciji se navodi da su, nakon uspješno realizovanog Projekata stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) od strane Vlade i Međunaradnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD), na obostranu inicijativu ispoljena interesovanja za nastavkom sličnih investicionih ulaganja.

Kao rezultat kreiran je Projekat „Adaptacije na klimatske promjene i povecanje otpornosti u planinskim djelovima Crne Gore – GORA projekat” koji će, između ostalog, doprinijeti poboljšanju uslova života u seoskim područjima i unapređenju poljoprivredne proizvodnje, sa posebnim akcentom na podršku domaćinstvima u ruralnim planinskim područjima sjeverne Crne Gore.

Iz Vlade su naveli da je IFAD dizajnirao GORA projekat i isti predstavio Adaptacionom fondu koji se saglasio sa projektom i na osnovu toga odobrio deset miliona USD grant podrške za implemenatciju projektnih aktivnosti.

Kako su kazali, pored tih grant sredstava, projektom je predviđeno učešče države Crne Gore kroz respektivna novčana davanja u iznosima od skoro 9,8 miliona i 5,6 miliona USD, kao i nenovačana ulaganja (poreske olakšice, kancelarijski prostor, oprema), odnosno učešće opština od 4,8 miliona i krajnjih korisnika od 2,5 miliona USD.

U diskusiji je naglašeno da ukupna predviđena vrijednost projekta GORA iznosi blizu 33 miliona USD.

