Fokus na unapređenju korišćenja pretpristupnih fondova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Seminar u okviru twining light projekta Jačanje kapaciteta institucija AFCOS sistema u oblasti upravljanja nepravilnostima održan je danas u Upravi za kapitalne projekte, sa fokusom na modele za unapređenje korišćenja pretpristupnih fondova na najefikasniji način.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je to prvi u nizu planiranih seminara u okviru tog projekta, koji Ministarstvo finansija, odnosno Odjeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS kancelarija), implementira u saradnji sa Centrom za međunarodno ekonomsko i evropsko pravo i Nacionalnom agencijom za transparentnost iz Grčke.

“Program ima za cilj poboljšanje razvijenosti administrativnih kapaciteta Crne Gore u sferi upravljanja nepravilnostima, u kontekstu implementacije projekata finansiranih iz IPA sredstava, a glavni korisnici programa su institucije Strukture za prijavljivanje nepravilnosti, odnosno ministarstva koja sprovode IPA projekte, bez obzira da li je riječ o samom programiranju ili implementaciji”, navodi se u saopštenju.

U okviru osmomjesečne implementacije projekta, planirano je devet seminara koji će se fokusirati na modele za unapređenje korišćenja pretpistupnih fondova na najefikasniji način, kako bi se nadogradio sistem upravljanja i kontrole nepravilnosti i prevara, što će se naročito odraziti na zahtjevno pregovaračko poglavlje 32-Finansijska kontrola, kao i na cjelokupan proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

“Twining light projekat Jačanje kapaciteta AFCOS sistema u oblasti upravljanja nepravilnostima, čija je ukupna vrijednost 100 hiljada EUR finansira se sredstvima IPA programa EU u svrhu pružanja pomoći države članice Grčke državi kandidatu, odnosno Crnoj Gori, a implementacija je počela u januaru”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS