Fokus na regionalnoj ekonomskoj integraciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – CEFTA odluke o olakšavanju trgovine, koje čekaju na usvajanje, predstavljaju benefite za preduzeća i potrošače, ocijenila je vršiteljka dužnosti direktora Sekretarijata CEFTA, Danijela Gačević.

On je prisustvovala konferenciji koju je organizovao savezni ministar za ekonomska pitanja i klimatsku akciju, Robert Habek, na kojoj su se okupili ministri ekonomija Zapadnog Balkana u Berlinu kako bi obilježili deset godina Berlinskog procesa i postavili buduću agendu.

Konferencija, koja je okupila ministre, poslovne lidere i međunarodne stručnjake, fokusirala se na ocjenu napretka ka stvaranju Zajedničkog regionalnog tržišta.

Ekonomske prilike regiona, koji se sve više približava evropskim integracijama, bile su u centru diskusija, zajedno sa deset važnih CEFTA odluka o olakšavanju trgovine koje čekaju na usvajanje.

Gačević je istakla značaj ovih odluka za postizanje pune slobode kretanja robe i usluga.

“Usvajanje ovih sporazuma bio bi važan korak ka Zajedničkom regionalnom tržištu usklađenom sa standardima EU. Svaki od njih predstavlja paket benefita za preduzeća i potrošače, što će nas približiti ne samo jedne drugima, već i Evropskoj uniji. Zbog toga je ključno da ih usvojimo što prije”, rekla je Gačević.

Sporazume u okviru CEFTA usvaja Zajednički odbor u formi Odluka, Dodatnih protokola ili Preporuka. Trenutno deset takvih sporazuma čeka na usvajanje u različitim oblastima: elektronska trgovina, usluge dostave paketa, sprečavanje neopravdanog geoblokiranja, profesionalne kvalifikacije, intelektualna svojina, upravljanje rizikom, usluge turističkih agencija, osiguranje motornih vozila, priznavanje ovlašćenih privrednih subjekata i rješavanje trgovinskih sporova.

U zaključcima s konferencije ističe se sve veći značaj Zapadnog Balkana na evropskoj ekonomskoj sceni. Napredak u okviru Zajedničkog regionalnog tržišta otvara vrata regionu ka jedinstvenom tržištu EU, koristeći prilike koje pruža Plan rasta Evropske unije.

Uoči konferencije, na Biznis forumu su se okupile njemačke i kompanije iz Zapadnog Balkana radi B2B događaja čiji je cilj bio podsticanje zajedničkih lanaca snabdijevanja i promocija investicionih prilika u regionu.

