Fokus na jačanju saradnje ekonomske saradnje Crne Gore i Italije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović rekao je da su u njegovom fokusu jačanje ekonomske saradnje i ekonomska diplomatija Crne Gore i Italije.

Iz Službe za informisanje predsjednika kazali su da se Milatović u okviru zvanične posjete Italiji, sastao sa predstavnicima Unije privrednih komora i Terne, sa kojima je razgovarao o jačanju ekonomskih veza između dvije države.

Sastanku je prisustvovala i predsjednica Privredne komore Crne Gore (PKCG) Nina Drakić.

“Jačanje ekonomske saradnje i ekonomska diplomatija su u mom fokusu i to je glavni razlog mog susreta sa predstavnicima italijanske privrede“, rekao je Milatović.

On je kazao da su geografska i kulturna bliskost Crne Gore i Italije prirodna baza za snaženje ekonomskih veza.

„Čini mi se da je nakon izgradnje podvodnog elektroenergetskog kabla ekonomska saradnja među našim zemljama pomalo utihnula i mislim da je pravo vrijeme da je ponovo oživimo i osnažimo kako u oblasti energetike, tako i infrastrukture i turizma“, kazao je Milatović na sastanku sa predstavnicima Unije privrednih komora.

On je podsjetio da je u prošloj godini u Crnoj Gori ostvaren priliv investicija od 57 miliona EUR iz Italije dok je robna razmjena između dvije zemlje u prvih pola godine 2023. iznosila 129 miliona EUR.

Milatoviić je rekao da će Crna Gora uskoro pokrenuti novi infrastrukturni investicioni ciklus nastavkom gradnje autoputa ka Srbiji i početkom gradnje jadransko-jonskog autoputa koji će Crnu Goru od Hrvatske spojiti sa Albanijom i dalje Grčkom.

„Razmišljamo i o izgradnji LNG terminala u Luci Bar. Sve ovo su velike prilike za italijanske kompanije i naš interes je da sarađujemo sa preduzećima koja nam mogu prenijeti know how i pomoći nam da realizujemo ove projekte“, ocijenio je Milatović.

On je predložio da se u saradnji sa PKCG u narednom periodu organizuje Biznis forum u Crnoj Gori, koji bi bio dobra prilika za unaprjeđenje sveobuhvatnih ekonomskih odnosa dvije države.

Iz kabineta predsjednika rekli su da se Milatović sastao i sa izvršnom direktorkom kompanije Terna Đuzepinom di Fođa.

„U razgovoru je istakao da je Crna Gora zainteresovana za kreiranje uslova za izgradnju drugog podmorskog energetskog kabla s Italijom čime bi Crna Gora postala energetsko čvorište koje povezuje Italiju sa zemljama Zapadnog Balkana“, navodi se u saopštenju.

