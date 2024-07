Finansiranje penzija preko Fonda PIO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Do smanjenja penzija neće doći već do njihovog povećanja i to isključivo zahvaljujući projektovanom rastu prosječne zarade, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva su, povodom okruglog stola održanog u petak na temu Fiskalne strategije Crne Gore, kazali da će se sve penzije, kao i do sada finansirati isključivo preko Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Iz Ministarstva su naveli da poreska reforma koja podrazumijeva smanjenje doprinosa za PIO, koja će koštati 180 miliona EUR do 200 miliona EUR, apsolutno je održiva i fiskalno neutralna.

Iz Ministarstva je objašnjeno da će se ona finansirati iz niza kontramjera predviđenih Fiskalnom strategijom, koje će omogućiti rast prihoda koji u konzervativnom scenariju iznose 240 miliona EUR.

“Dakle, značajno više od neophodnog za finansiranje ove reforme, što znači da nema „rupe“ u Fondu PIO već je obezbijeđeno stabilno finansiranje. Ujedno, Fiskalna strategija ne predviđa povećanje opštih stopa: poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza na dohodak, poreza na dobit i slično”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su svi učesnici u raspravi dobili odgovore na konstatacije, uključujući i one koji ih nijesu sačekali, i sve je precizirano.

Povećanje minimalne i prosječne zarade i posljedično tome povećanje penzija samo je, kako se dodaje, jedna od desetine mjera planiranih Fiskalnom strategijom. Sve mjere su usmjerene na povećanje standarda građana, ali i unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privrede.

“Vodeći se opreznim pristupom pri planiranju prihoda u srednjoročnom okviru, kod kompenzacionih mjera Ministarstvo finansija nije kalkulisalo prihode od legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, oduzimanja nelegalno stečene imovine i slično, a što se očekuje”, rekli su iz Ministarstva.

Predstavnici Ministarstva su objasnili da su dvije minimalne zarade od 600 EUR i 800 EUR, što je prosječno 700 EUR, u zavisnosti od stručne spreme zaposlenog, rezultat zahtjeva reprezentativnih predstavnika poslodavaca u okviru obaveznog socijalnog dijaloga koji je vođen na temu ove reforme.

“Time se došlo do optimalnog modela koji omogućava rast zarada svih zaposlenih, a ne samo zaposlenih u javnom sektoru, čemu smo imali prilike da svjedočimo. Ova reforma je zbog toga inkluzivna i pozitivna – za zaposlene i penzionere, kao i za poslodavce, uz očuvanje pune makroekonomske i fiskalne stabilnosti”, smatraju u Ministarstvu.

U dijelu izrečenih sumnji na račun finansiranja penzionog sistema još jednom, radi građana napominju da povećanje minimalne i prosječne zarade i penzije ne zahtijeva reformu Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja niti uvođenje drugog penzionog stuba.

Sve reforme predviđene Fiskalnom strategijom za period od ove do 2027. godine fiskalno su održive, čemu svjedoči suficit tekuće budžetske potrošnje projektovan u periodu od ove do 2027. godine.

“To znači da se zadovoljava „zlatno pravilo“ da država sve tekuće obaveze finansira iz tekućih prihoda, a Crna Gora postaje država sa najmanjim troškovima na rad u Evropi”, rekli su iz Ministarstva.

Stabilnost javnih finansija prioritet je Ministarstva finansija, što dokazuju i ostvareni rezultati u ovoj godini, tačnije suficit budžeta za od januara do kraja juna, prihodi budžeta veći od planiranih u periodu od januara do juna za 78 miliona EUR.

“Za ovu reformu nema zaduženja kao što nije bilo ni pri povećanju minimalne penzije u januaru. Pozajmice će biti korišćene isključivo za vraćanje starih dugova i finansiranje kapitalnih projekata”, navodi se u saopštenju.

Oni su podsjetili da je zabilježena realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu od 4,4 odsto jedna je od najvećih u Evropi, a najniža stopa nezaposlenosti do sada od 11,9 odsto.

