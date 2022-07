Evropska komisija usvojila IPARD III program Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorskim poljoprivrednicima u novom programskom periodu u okviru usvojenog IPARD III programa Crne Gore, predviđeno je 62 odsto više sredstava u odnosu na prethodni, odnosno dodatnih 63 miliona EUR.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković i ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa danas su na gazdinstvu korisnika IPARD programa Radosava Brnović u Bobiji na Cetinju, objavili usvajanje IPARD III programa za period od prošle do 2027. godine.

“Usvajanju ovog dokumenta prethodila je kontinuirana komunikacija sa Evropskom komisijom i zainteresovanim stranama, te je u skladu sa sugestijama Komisije IPARD III program i sačinjen”, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Crna Gora, kako se dodaje, trenutno koristi preostala raspoloživa sredstva iz IPARD II programa koja se formalno mogu koristiti do kraja naredne godine, tako da će se sredstva iz novog IPARD III programa koristiti nakon isteka ovog roka. IPARD III program sadrži osam mjera podrške, a Crna Gora je do sada akreditovala upravljačku strukturu, odnosno dobila ovlašćenje Evropske komisije da može da sprovodi mjere 1, 3 i 7.

„Ovim programom na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima je 63 miliona EUR bespovratnih evropskih sredstava. Smatram ovo velikim uspjehom za cijelu Crnu Goru i vjerujem da će dostupnost ovih sredstava u značajnom unaprijediti sektor poljoprivrede“, rekao je Joković.

Finansijski doprinos Evropske unije za IPARD III program povećan je u odnosu na prethodni programski period i iznosi 63 miliona EUR.

Popa je kazala da posjete korisnicima IPARD-a širom zemlje predstavljaju pravo uživanje, pošto su prilika da se vidi kako preduzeća korisnika rastu uz našu podršku, i donose koristi njihovim porodicama, zajednicama i cijeloj zemlji.

“Kroz program IPARD II, podržali smo više od 250 investicija svih vrsta i veoma sam srećna što danas obilježavamo usvajanje IPARD-a III. Poljoprivredna proizvodnja i agroprerada u Crnoj Gori treba da se prilagode i unaprijede, kako bi bili spremni i konkurentni za evropsko tržište kada zemlja postane punopravna država članica EU”, rekla je Popa.

Ona je navela da njihovi programi IPARD daju dodatnu šansu za povećanje poljoprivredne proizvodnje i smanjenje zavisnosti od uvoza hrane.

“Ohrabrujem crnogorske poljoprivrednike i agroprerađivače da u potpunosti iskoriste IPARD II i predstojeći IPARD III a ministarstvo da se na vrijeme pripremi za implementaciju novih mjera IPARD III i pokaže da na dobar način upravlja fondovima i zahtjevima EU”, rekla je Popa.

Investicije koje će biti podržane IPARD III programom odnose se na nabavku opreme i mašina, izgradnju i rekonstrukciju objekata. Implementacijom ovog programa poljoprivredni proizvođači će se približiti i prilagoditi zahtjevima domaćeg i inostranog tržišta, povećati produktivnost i konkurentnost, kao i diverzifikaciju i razvoj ekonomskih aktivnosti i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima.

IPARD III programom predviđeno je uvođenje novih mjera kojima će se povećati iskorišćenost dodatnih sredstava, mogu aplicirati i početnici u poljoprivredi, postavljeni su novi limiti finansijske podrške, kao i novi specifičnih kriterijumi.

Joković je kazao da donošenjem IPARD III programa šalju snažnu poruku da je ova Vlada nepovratno opredijeljena da u procesu evropskih integracija ispuni sve uslove koji su nephodni za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.

“Realizacijom novih investicija koje predstavljaju uspješnu priču poput ove koju danas možemo da vidimo, uvjeren sam, da će crnogorska poljoprivreda napraviti novi iskorak u dostizanju standarda, stvoriti mogućnost otvaranja novih radnih mjesta i učiniti poljoprivredu poželjnim biznisom“, rekao je Joković.

Vinarija Patrimonio u kojoj je upriličena današnja svečanost nalazi se na poljoprivrednom gazdinstvu koje se bavi vinogradarstvom i vinarstvom, a svoje kapacitet unaprijedila je kroz mjere podrške IPARD II programa.

Poljoprivredni proizvođač, Radosav Brnović, kazao je da je to poljoprivredno gazdinstvo registrovano još 2014. godine.

“Vinarija Patrimonio u ovom formatu je prošle godine proizvela prve kapi vina. Objekat u kojem se nalazimo posjeduje najmoderniju opremu u vinarstvu, a zemljište na kojem su zasađeni vinogradi izuzetne osobine za uzgoj vinskih sorti grožđa. Objekat je sagrađen kroz IPARD like program podrške, a oprema i vinogradi uz pomoć IPARD II programa”, rekao je Brnović.

Prema njegovim riječima, plan je da se u narednom periodu, uz pomoć IPARD III programa zasade vinogradi na dodatnih četiri hektara površine, vinarija proširi kroz Mjeru 3, a kroz Mjeru 7 sagrade smještajni kapaciteti.

“Diverzifikacijom ponude sa proizvodnje vina, na vinski i ruralni turizam smatramo da ćemo stvoriti siguran osnov za dalji razvoj ovog gazdinstva kao i lokalitet uopšte. Dispozicija iznad Skadarskog jezera, na par kilometara udaljenosti od monumenata crnogorske istorije kao što su Žabljak i Rijeka Crnojević, te Karuča i Dodoša, daje nam za pravo da vjerujemo u ozbiljan potencijal turističkog razvoja“, naveo je Brnović.

