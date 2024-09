Evropa sad 2 će još uvećati cijene kvadrata stana u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Evropa sad 2 još više će uvećati cijene kvadrata stana u Podgorici, pa će biti sve veći broj podstanara, ocijenio je šef Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada, Andrija Klikovac.

“Kvadrat stana u Podgorici 2020. godine u prosjeku je koštao 966 EUR. U prvom kvartalu ove godine koštao je 1.761 EUR”, napisao je klikovac na mreži X, govoreći o podacima Monstata i cijeni stanova u novogradnji.

On je kazao da je to rast prosječne cijene kvadratnog metra stana u Podgorici za 795 EUR.

“Evropa sad 2 uvećaće još cijene kvadrata stana, pa će biti sve veći broj podstanara, prvenstveno mlađe populacije”, zaključio je Klikovac.

