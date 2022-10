Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran prošle sedmice je evidentirano 15 prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj prijava i prošle sedmice se odnosio na neizdavanje fiskalnih računa. Građani su se žalili da fiskalne računa ne izdaju Birtija u Danilovgradu, teretana Elit fit, brza hrana Pirun i Pub 084 u Podgorici, kao i kiosk Panorama u Mojkovcu. Sve prijave su u proceduri.

Evidentirane su i prijave da su cijene proizvoda u Našem martektu u Podgorici različite na rafovima i kasi, da igraonica video igara Meduza u Nikšiću nema dozvolu za rad, da je ribarska ponta i nakon sezone ograđena plutima, da kafana Korman u Pljevljima snima goste, kao i da se u kafiću Art u Beranama konzumiraju duvanski proizvodi.

Građani su se žalili da je pekara Panela u Podgorici organizovala nagradnu igru, ali nije izvukla dobitnike, da prodavnica auto-opreme Ljubo u glavnom gradu nije dozvolila reklamaciju neispravnog artikla, da zaposlena u Komunalnom u Beranama ispunjava uslove za penziju, ali da je poslodavac štiti i krši zakon, kao i da radnici Security guard Montenegro u Rožajama rade 240 sati mjesečno za 450 EUR.

Evidentirana je i prijava o emisiji opasnih zagađujućih i kancerogenih materija.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS