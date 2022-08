Evidentirane 54 prijave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran prošle sedmice su evidentirane 54 pritužbe, na osnovu kojih nije izrečena nijedna novčana kazna.

Najveći broj pritužbi odnosio se na neizdavanje fiskalnih računa. Građani su se žalili da fiskalne račune ne izdaju pekara As i Orex, poslastičarnica Delicia i neimenovana kafana u Podgorici, pekara Cani 2 u Budvi, kafić Radio 2B u Herceg Novom, restoran Kontakt na Žanjicama, Vela beach, Bova beach bar, Top dom, Grill picerija, restoran Cvijo i Malibu, apartmani Lara, poslastičarnica Slatki, Karuba, frizerski salon Unicut, cvjećara Iris, apartmani Royal Azura Dena i štandovi u Baru, Barbosa beach bar, plaža Liman 1, prodavnica kolača Minjon i restoran Mili u Ulcinju.

Fiskalne račune, kako je navedeno, ne izdaju ni plaža Waikiki u Tivtu, restoran Nex u Čanju, plažni bar Sutomore, poslastičarnica Iskra u Danilovgradu, lokal Oktobarfest u Nikšiću, Gradska pivnica i Chill bar u Mojkovcu, restoran Ognjište u Rožajama, prodavnica zdrave hrane u Kolašinu, Vinska kuća na Cetinju i autoprevoznik Stanišić iz Pljevalja.

Evidentirane su i pritužbe da Opština Berane daje ugovore o djelu za sistematizovana radna mjesta, Pansion za pse u Podgorici nelegalno obavlja djelatnost, a aparati za igranje u Herceg Novom rade na crno.

Građani su se žalili i da hotel Budva u istoimenom gradu radi na crno, zaposleni u taksiju Maestro iz Herceg Novog primaju zarade na ruke, cijene proizvoda u prodavnici Idea u Pljevljima nijesu iste na policama i kasi, dok u Herceg Novom nijesu dobro navedene.

Evidentirane su i pritužbe da prevoznik Lalatović travel iz Budve ne poštuje epidemiološke mjere, plaža Utjeha nelegalno naplaćuje parking, roba u kineskim buticima u Baru nema deklaraciju, dok su u restoranu 100 manira u Podgorici cijene različite u meniju i na računu.

Građani su se žalili na nepropisno parkiranje, ostavljanje različitih prevoznih sredstava u ulazu zgrade, nehigijenske uslove na plaži Trsteno, kao i da Naš diskont i HDL Laković u Podgorici rade prekovremeno.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS