EU bi trebalo da pomogne Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora mora biti zadovoljna ostvarenim prihodima u prvoj polovini godine, ocijenio je ekonomski analitičar Predrag Drecun, komentarišući podatake o izvršenju budžeta u prvoj polovini godine.

On smatra da je turistička sezona definitivno platila danak političkim odlukama Vlade.

“Moram reći da je Crna Gora na svoju ekonomsku štetu donijela neke političke odluke, te da bi EU morala da nam pomogne, jer nije realno da naši poreski obveznici finansiraju političke odluke Brisela”, kazao je Drecun Pobjedi.

On je naveo da moramo biti zadovoljni ostvarenim prihodima i izvršenjem budžeta u prvih šest mjeseci, a naročito imajući u vidu blisku budućnost.

“Ta bliska budućnost predstavlja izvjesnu neizvjesnost, da se malo poigram riječima. Cijela Evropa jesen dočekuje nespremna, bez jasnih planova, sa puno političkog intenziteta, a sa malo socijalnog sadržaja. Rat u Ukrajini će ostaviti katastrofalne posljedice na EU ekonomiju, a to znači i na nas. U takvim uslovima Crna Gora mora biti zadovoljna sa prvom polovinom godine”, rekao je Drecun.

U izvještaju Ministarstva finansija o izvršenju budžeta u prvih šest mjeseci je navedeno da je ukupni kumulativni budžetski deficit u prvih šest mjeseci iznosio 33 miliona EUR, odnosno 0,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i niži je od plana za 172,7 miliona EUR, odnosno 83,9 odsto. U odnosu na isti period prethodne godine, budžetski deficit je niži 126,9 miliona EUR, odnosno 79,4 odsto.

Prihodi budžeta u prvoj polovini godine iznosili su 922,3 miliona EUR ili 17,4 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 134,3 miliona EUR ili 17 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok su u odnosu na planirane veći 90,3 miliona EUR ili 10,8 odsto. Prihodi za šest mjeseci tekuće godine su veći i u odnosu na uporedni period 2019. godine za 98,4 miliona EUR ili 12 odsto.

Drecun je ocijenio da je osnovni rast prihoda došao iz potrošnje.

“Program Evropa sad je doveo do rasta kupovne moći, a to se kroz potrošnju, odnosno kroz PDV odrazilo na povećanje prihoda države. Naravno, i ekonomija je u prošloj godini bila u rastu, pa je porez na dobit bio veći nego u 2020. godini, a sigurno je da ima i uticaja povećana fiskalna disciplina. Tek na treće mjesto bih stavio rast cijena, jer on nije bio drastičan do početka rata u Ukrajini”, rekao je Drecun.

On je dodao da bi sad bilo dobro da država utvrdi visinu realnih prihoda u odnosu na prošlu godinu, jer bi, kako kaže, sigurno to bio manji rast ako bi bio iskazan u stalnim cijenama.

