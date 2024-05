EPCG usvojila predlog ponude o zakupu proizvodnih kapaciteta Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) usvojio je danas predlog ponude kompanije 8B Capital S. A. koja je data u formi Nacrta ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta nikšićke Željezare.

Iz EPCG je saopšteno da će usvojeni Nacrt ugovora biti upućen Vladi na dalje postupanje radi izjašnjenja na Skupštini akcionara.

„Ugovor o zakupu proizvodnih kapaciteta EPCG Željezare Nikšić trebalo bi da bude zaključen nakon izjašnjenja Vlade o prihvatanju uslova ponude i odluke Skupštine akcionara o davanju saglasnosti za zaključenje tog akta“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS