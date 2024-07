EPCG: URA nema kredibilitet da bilo kome drži predavanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA, kao organizacija koja je za vrijeme vršenja vlasti načinila značajnu štetu privrednom sistemu, a naročito energetici, nema kredibilitet da bilo kome drži predavanja o tome šta i kako treba raditi, poručili su iz Elektroprivrede (EPCG).

“U nekim drugačijim okolnostima, ne bi bilo potrebe da se osvrćemo na istupe pojedinaca i organizacija koje, očito, imaju manjak osjećaja kada je riječ o odgovornosti za javno iskazane riječi, ali smo, kao predstavnici najvažnije kompanije u državi, dužni da ukažemo na jednu vrlo problematičnu praksu u dijelu koji se odnosi na potrebu nekih političkih aktera da preko leđa EPCG, njenog poslovodstva i zaposlenih, stiču jeftine političke poene”, navodi se u reagovanju EPCG.

Iz EPCG su reagovali na navode URA-e o javnom pozivu EPCG za zakup Čeličane i Kovačnice u Željezari Nikšić, za koji su kazali da je za rubriku “Vjerovali ili ne”, ali i da sumnjaju na korupciju, odnosno da su ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović i predsjednik borda direktora EPCG, Milutin Đukanović dogovorili tender.

“Tako URA ispoljava sumnju u korupciju, ne štedeći riječi u pogledu hvalospjeva 43. Vladi, u vezi sa kupovinom imovine Željezare. Istine radi, podsjetićemo javnost na činjenicu da 43. Vlada niti je kupila, niti je mogla da kupi imovinu Željezare, već je to svojim sredstvima učinila EPCG. Lako provjerljivo kroz analizu akata koji su doveli do tog čina i, u krajnjem, podatka koji se odnosi na kupoprodaju i vlasništvo nad imovinom”, rekli su iz EPCG.

Oni smatraju da je poražavajuće to što URA potcjenjuje inteligenciju javnosti i građana, pa im plasira neistine o prirodi aranžmana sa Tosčelikom.

“Sve skorašnje aktivnosti u vezi sa Željezarom u značajnoj mjeri su posljedica činjenice da bivši menadžment Željezare, instaliran i podržavan upravo voljom URA-e, nije poštovao biznis plan, što je dovelo do niza problema u funkcionisanju. S druge strane, mi smo danas u prilici da, posredstvom aranžmana sa renomiranim partnerima, omogućimo Željezari ostvarenje punog radnog kapaciteta, a zaposlenima sigurnu egzistenciju”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da su imali priliku da vide koliko je nekompetentan kadar koji je URA favorizovala, a posljedice njihovih loših poteza i danas saniraju.

“Iz obilja “genijalnih” nauma kadra URA-e za ovu priliku izdvajamo podsjećanje na ideju o investiranju šest miliona u pokretanje proizvodnje, iako je to bilo nemoguće i sa stručnog i sa zakonskog aspekta. Da i ne govorimo o lošim ugovorima o zakupu ex-menadžmenta, kojim je, ponavljamo, kadrovala upravo URA”, rekli su iz EPCG.

U EPCG, kako su naveli, preko javnog poziva nastoje da dođu do ozbiljnog partnera, koji bi, kroz značajan mjesečni zakup, omogućio valjan razvoj Željezare.

“Nema nikakve sumnje u to da ćemo uspjeti, a gospodi koja su svoje neznanje i loše namjere ispoljavali dok su bili na najuticajnijim pozicijama predlažemo da, uz dozu nužne samokritike, razmisle zbog čega su došli do toga da nemaju nikakav uticaj na društvene tokove”, dodaje se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da uvažavaju svačije pravo da učestvuje u javnom životu, ali će, cijeneći važnost EPCG za privredni sistem Crne Gore, uvijek i bezuslovno odgovoriti na svaki neutemeljeni napad.

“Naš posao je da kompaniju koju su gradile generacije naših predaka vodimo uspješno i u što boljem stanju predamo u nasljeđe budućim generacijama. Razumijemo da tako nešto ne mogu da shvate oni koji razmišljaju od danas do sjutra, ali je nama, razumjećete, opšti interes uvijek iznad svih partikularizama”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS