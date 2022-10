EPCG smanjenjem faktura naplaćuje dividendu od Rudnika uglja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je počela da umanjuje fakture Rudniku uglja (RUP) za isporučeni ugalj koji koristi Termoelektrana, zbog toga što pljevaljska firma nije državnoj elektroenergetskoj kompaniji, koja je i vlasnik Rudnika, isplatila dividendu, saznaje Pobjeda.

Riječ je o profitu iz 2020. godine, koji je iznosio 13,1 milion EUR.

Prošle godine su, prema pisanju lista, čelnici Rudnika uglja bili ogorčeni što se od njih tražilo da kompletan profit uplate u državni budžet. Ta odluka tadašnjeg ministra finansija Milojka Spajića teško je pogodila i EPCG, ali je ta krovna energetska kompanija uplatila u budžet 30 miliona EUR svog profita.

Ostao je dogovor da EPCG revidira finansijske izvještaje Rudnika uglja iz 2020. godine, kad su kompanijom upravljali kadrovi Demokratske partije socijalista (DPS), a na čelu kompanije je bio Slavoljub Popadić.

Očito je da je EPCG završila kontrolu poslovanja Rudnika uglja u 2020. godini i izračunala da im je Rudnik dužan profit kao jedinom vlasniku kompanije.

Tim prije što je EPCG ove godine izložena neplaniranim troškovima, kao što je planirana kupovina Željezare, ali i neplanirani kvar na transformatoru u Hidroelektrani (HE) Piva.

Inače, prošle poslovne godine Rudnik uglja je prijavio 4,4 miliona EUR profita, a EPCG rekordnih 47,5 miliona EUR.

Rudnik uglja prodaje Termoelektrani tonu uglja toplotne moći od osam hiljada kilo džula po kilogramu po cijeni od 23,4 EUR. S obzirom na skok cijena uglja na berzama, za očekivati je da bi Rudnik i od majke firme mogao tražiti veću cijenu za isporučeni ugalj. Tim prije što je sa Elektroprivredom Srbije (EPS) ugovorio isporuku 40 hiljada tona uglja za tamošnje termoelektrane po cijeni od 28,8 EUR.

RUP je, kako pokazuje finansijski izvještaj te kompanije, u prvoj polovini ove godine poslovao sa pozitivnim rezultatom od 53,77 hiljada EUR, što je rezultat na prošlogodišnjem nivou, kad je kompanija bila u plusu od 55,95 hiljada EUR.

Prema saznanjima Pobjede, RUP je u ovom trenutku u višemilionskom minusu.

EPCG i Rudnik uglja nijesu odgovorili na pitanje redakcije podgoričkog lista da li i od kada EPCG umanjuje fakture RUP-u, kao ni na pitanje da li je nastalo sporenje između rukovodstva ta dva preduzeća zbog neisplaćivanja dividende. Pobjedi nije odgovoreno ni na pitanje koliko iznose potraživanja RUP-a od EPCG.

13 October 202

