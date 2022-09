EPCG povukla četiri miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) nije mogla da naplati subordinisani dug od šest miliona EUR od Prve banke, ali ja podigla dio oročenog depozita od četiri miliona, kazao je Vijestima finansijski direktor kompanije Miro Vračar.

Centralna banka (CBCG) je zabranila Prvoj banci da vrati ovaj dug EPCG, jer bi time regulacione zahtjeve za kapitalom spustila ispod minimuma, dok je revizor bio zabrinut što banci do kraja godine ističe oročenje depozita od 9,6 miliona.

Vračar je kazao da se EPCG 27. januara ove godine obratila banci sa zahtjevom za povlačenje subordinisanog duga, ali da ih je banka 17. maja informisala da je CBCG odbila zahtjev.

”Povučen je, nakon isteka ročnosti 2. avgusta, depozit od četiri miliona EUR, te kod te banke EPCG trenutno ima oročeni depozit od četiri miliona koji ističe 2. avgusta 2024. godine. Na dan 8. septembra EPCG na redovnom računu kod Prve banke ima 3,43 miliona, a na deviznom 220 hiljada EUR”, precizirao je Vračar.

On je dodao i da su tek na njihovo insistiranje od člana Nadzornog odbora Prve banke, koji zastupa kapital EPCG, obaviješteni da je Skupština akcionara 25. avgusta usvojila izvještaj o poslovanju za prošlu godinu i revizorski.

Vračar je saopštio da su tada obaviješteni i da je izvještaj revizora dostavljen CBCG 26. avgusta, nakon čega je objavljen na njenom sajtu.

Zakonski rok za slanje izvještaja je 30. april.

Objašnjeno im je da se kasnilo sa izborom revizora usljed ograničenog broja revizorskih društava koja mogu da vrše reviziju, kao i zbog primjene nove regulative kojom je skraćen rok za predaju izvještaja.

CBCG je uredno objavila izvještaje revizora ostalih banaka i, kako je ranije saopštila, nije prihvatila razloge za kašnjenje Prve banke, već joj je izrekla kaznu.

