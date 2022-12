EPCG otvorila novu poslovnicu u Pljevljima

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je otvorila novu, savremenu poslovnicu u Pljevljima.

„Građani će imati priliku da u modernom i pristupačnom objektu, na atraktivnoj lokaciji, u Skerlićevoj 10, dobiju sve neophodne informacije“, saopšteno je iz EPCG.

Izvršni direktor kompanije, Nikola Rovčanin, kazao je da novom poslovnicom, koja po prostoru i opremi spada u red njihovih najmodernijih poslovnih objekata, EPCG nastavlja sa razvojnim programima.

„Uvjeren sam da će korisnici biti zadovoljni kvalitetom usluga, a zaposleni boljim uslovima rada. Nastavljamo sa modernizacijom objekata Funkcionalne jedinice Snabdijevanje, povećanjem nivoa kvaliteta usluga i imovine naše kompanije“, dodao je Rovčanin.

Direktor Regionalnog centra Nikšić, Marinko Koprivica, ocijenio je da se otvaranjem nove poslovnice unapređuje poslovanje i povećava zadovoljstvo za 16,5 hiljada korisnika usluga, mahom redovnih platiša.

„U novom prostoru poslovnice u Pljevljima, potrošači mogu da plate račune za utrošenu električnu energiju bez provizije, potpišu sporazum o dinamici izmirenja duga i ugovor o snabdijevanju, podnesu prigovor, promijene ime kupca – vlasnika brojila, kao i dobiju sve informacije o servisima EPCG“, objasnio je Koprivica.

Iz EPCG su podsjetili da je u prethodnom periodu otvorena i poslovnica na Žabljaku, i najavili da će se trend osavremenjivanja lokalnih jedinica EPCG nastaviti i u narednoj godini.

Poslovnicu u Pljevljima, shodno ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji, izvodila je građevinska grupa Rudnika uglja Pljevlja.

