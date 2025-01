EPCG odobrila popuste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) danas je, u cilju ublažavanja uticaja povećanja cijena mrežnih usluga na budžete domaćinstava, donio nekoliko značajnih odluka koje će omogućiti korisnicima niže troškove i lakše izmirenje obaveza po osnovu računa za električnu energiju.

“Te mjere predstavljaju konkretnu podršku našim kupcima, čime EPCG još jednom potvrđuje svoju posvećenost kvalitetu usluga i odgovornom poslovanju”, navodi se u saopštenju.

U skladu sa novim mjerama, domaćinstvima koja su priključena na elektrodistributivni sistem koji snabdijeva EPCG, obezbijeđen je popust od 6,4 odsto na mrežne usluge.

“Taj popust će biti primijenjen bez obzira na visinu duga za utrošenu električnu energiju na kraju obračunskog perioda, čime se nastoji neutralisati negativan uticaj rasta cijena mrežnih usluga na domaćinstva. Popust će se obračunavati za period od 1. januara do 31. marta”, navodi se u saopštenju.

Takođe, EPCG nastavlja da primjenjuje i tradicionalnu politiku popusta prema domaćinstvima koja redovno izmiruju obaveze. Tako će, u periodu od 1. januara do 31. marta, krajnji kupci koji su bez duga na kraju obračunskog perioda, a imaju mjesečnu potrošnju do 500 kilovat sati (kWh), ostvarivati popust od 38 odsto na vrijednost obračunate aktivne energije, članovi Zlatnog tima, odnosno 21,5 odsto ostali redovni kupci.

“Kako bi se zadržao status člana Zlatnog tima, kupci moraju u kontinuitetu izmirivati svoje obaveze prema EPCG. Ovaj status će biti dodijeljen samo onim kupcima koji na kraju obračunskog perioda nemaju neizmirenih dugova”, rekli su iz EPCG.

Za kategoriju domaćinstava, popusti iz te odluke odnose se na kupce čija potrošnja ne prelazi 500 kWh. Time EPCG dodatno podstiče odgovornu i štedljivu potrošnju električne energije, što je od velike važnosti ne samo za korisnike već i za širu zajednicu.

“EPCG nastavlja sa politikom društvene odgovornosti, stvarajući uslove za povoljnije snabdijevanje električnom energijom za domaćinstva širom Crne Gore. Popusti na mrežne usluge i električnu energiju će korisnicima omogućiti bolju kontrolu troškova, a posebna pažnja posvećena je onima koji redovno izmiruju svoje obaveze”, objasnili su iz kompanije.

Te mjere, kako se navodi, predstavljaju samo jedan u nizu koraka koje EPCG preduzima kako bi, uz pružanje sigurnog i pristupačnog izvora energije svim korisnicima, stimulisala energetsku efikasnost i zaštitila ranjive kategorije kupaca.

Za dodatne informacije, korisnici se mogu obratiti Sektoru za korisničku podršku EPCG ili posjetiti zvaničnu web stranicu, www.epcg.com, kompanije.

