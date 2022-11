EPCG će nastaviti da djeluje u korist cijelog društva

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će, kao najvažnija kompanija u državi, nastaviti da djeluje u korist cijelog društva, a znanje i trud njenih zaposlenih, za razliku od neutemeljenih i zlobnih napada neodgovornih pojedinaca, izdržaće test vremena, saopšteno je iz tog preduzeća.

Predstavnici EPCG reagovali su na tumačenja poslovanja tog preduzeća, koja su se mogla čuti na sjednici Vlade u četvrtak.

„U najkraćem, aktuelno rukovodstvo kompanije je optuženo za nedomaćinsko poslovanje, a poslovni rezultati se interpretiraju kroz prizmu stare mantre o prekomjernom zapošljavanju i donacijama. Budući da takve tvrdnje smatramo neznavenim i zlonamjernim, ovim putem ćemo predočiti javnosti nekoliko važnih činjenica“, kazali su iz kompanije.

Oni su naveli da u EPCG trenutno radi 1,15 hiljada osoba, od čega oko hiljadu na neodređeno i 144 na određeno vrijeme.

„Trend zapošljavanja novih i zadržavanja starih radnika jeste nešto što karakteriše svaku ozbiljnu kompaniju i posljedica je procjene da je za efikasno suočavanje sa izazovima energetske tranzicije potrebna nova radna snaga, ali i zadržavanje postojeće“, objasnili su iz kompanije.

Oni su kazali da je u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2020. godine obavljena transformacija ugovora o radu, tako što je sa 101 osobom zaposlenom na određeno vrijeme, zaključen aneks ugovora na neodređeno.

Iz EPCG su najavili da će u budućnosti, takođe, postojati potreba za novom radnom snagom, jer se projekti čijoj realizaciji pristupa kompanija ne mogu izvoditi sa brojnim stanjem koje je prilagođeno isključivo održavanju postojećih postrojenja.

„Činjenica da se, u dijelu javnosti, dokumentovano trajna potreba kompanije za novom radnom snagom kontekstualizuje tako što se držanje aktuelnog rukovodstva, najzaslužnijeg za veliki investicioni ciklus, tretira kao incident, odnosno ugrožavanje interesa EPCG, jasno upućuje na zaključak da se radi o političkim napadima bez ikakvog utemeljenja“, smatraju u EPCG.

Oni su naveli da razumiju resantiman za vremenima kada se kompanijom upravljalo tako da ne ulaže u svoj razvoj, ali i dodali da je nastupilo vrijeme kada radni odnos u EPCG podrazumijeva i realnu obavezu da se radi i doprinosi razvoju novih projekata.

„Na zarade zaposlenih u EPCG sada odlazi 4,5 odsto ukupnih troškova, što je znatno ispod nivoa u drugim energetskim kompanijama u Evropi“, tvrde u kompaniji.

Iz EPCG su saopštili i da je su na uvoz električne energije, za prvih devet mjeseci ove godine, morali da utroše 246,82 miliona EUR.

„Pošto se dominantno uvozilo tokom drugog i trećeg kvartala, bilo bi lijepo da i EPCG i građani dobiju odgovor od nadležnih institucija i pojedinaca koji su, dugo vremena i u različitim aranžmanima, bili i ostali dio izvršne vlasti, zbog čega našoj kompaniji nije bilo omogućeno da gradi punih 40 godina i zašto je u poziciji da i dalje u značajnoj mjeri zavisi od hidrologije i uvoza, odnosno zašto je tek sada, pokretanjem projekta Solari 3000+ i 500+, ušla u proces iskorišćavanja ogromnog broja sunčanih sati u našoj zemlji“, pitali su iz EPCG.

Oni su objasnili da će se samo preko tog projekta obezbijediti 45 hiljada megavat sati (MWh) oslobođene energije, što će, po berzanskim cijenama, donijeti profit od 16 miliona EUR.

„O potentnosti ove priče najbolje govori to što će projekat biti proširen na 5000+ gdje ćemo, na 105 hiljada MWh oslobođene energije, prihodovati 36 miliona EUR godišnje. Takođe EPCG Solar Gradnja će prihodovati po osnovu građevinsko-montažerskih radova i izrade dijela tehničke dokumentacije tri miliona EUR za projekat 3000+ i sedam miliona EUR za projekat 5000+“, dodali su iz kompanije.

Oni su dodali da će na zarade zaposlenih u Solar gradnji ići šest miliona EUR godišnje, što znači da je projekat višestruko isplativ već u prvoj godini.

„Da i ne govorimo o tome što je, uporedo sa profitabilnošću projekta, 400 montera i pomoćnih radnika prošlo obuku i radno iskustvo, što ih čini konkurentnim za bilo koje regionalno ili evropsko tržište rada. Znamo da bi nekim politikantima više odgovaralo da su svi ti ljudi nezaposleni i nekonkurentni, ali EPCG preferira koncept koji donosi razvoj, obuku i dobrobit kako za kompaniju, tako i za društvo u cjelini“, rekli su iz kompanije.

Kako su naveli, za bolje rezultate EPCG neophodni su povoljna hidrologija, ali i razvoj novih projekata, na koje je red došao tek nakon četiri decenije.

„Za nove projekte su, očigledno, potrebni i novi ljudi. Bilo bi zgodno ukoliko bismo, konačno, dobili i podršku nadležnog ministarstva, pošto smo, do sada, sami snosili teret krize. Koliki je taj teret, najbolje bi mogli kazati građani i privrednici iz sektora turizma – koliko bi ih koštalo i kakav bi poslovni epilog imala minula turistička sezona da su im povećane cijene za utrošenu električnu energiju“, poručili su iz EPCG.

Oni su dodali da će, srećom, razvijanjem projekta Solari, građani i privreda biti samo na dobitku.

„S tim u vezi, kada govorite o razvoju ili napretku bilo kog segmenta privrede u Crnoj Gori, imajte na umu činjenicu da je to omogućeno time što EPCG snosi kompletan teret energetske krize i što razvija nove projekte, kao i one koji su decenijama bili na čekanju“, rekli su iz EPCG.

Iz kompanije su poručili da postoje zbog potreba građana i privrede i da im to predstavlja prioritet.

„To, dakle, a ne partikularni interesi osoba koje žele da realizuju lične privilegije preko leđa naše kompanije i građana“, saopštili su iz kompanije.

Iz EPCG su, kada je riječ o opaski da je evidentirana prekomjerna dodjela donacija uoči izbora u Nikšiću, podsjetili da je aktuelno rukovodstvo preuzelo upravljanje kompanijom nakon tih izbora, tako da ne snosi odgovornost za eventualno prekomjerno doniranje novca u periodu kada je kompanijom upravljalo staro rukovodstvo.

„Ukoliko postoje neke sumnje u opravdanost dodjele donacija u tom periodu, postoje procedure koje su na raspolaganju članu Vlade, ali, u svakom slučaju, neznaveno je ili zlonamjerno da odgovornost adresira ljudima koji tada nijesu ni bili na pozicijama odlučivanja“, dodali su iz EPCG.

Oni su naveli da očuvanje i unapređenje energetskog sektora kroz osavremenjivanje postojećih i izgradnju novih postrojenja, naročito u kontekstu energetske krize koja pogađa cio svijet, predstavlja vitalni interes svake ozbiljne države.

„Tako nešto se ne može izvesti ukoliko ključna energetska kompanija, koja po definici treba da integriše što više sposobnih i mladih ljudi, djeluje u pravcu zadovoljenja interesa onih koji nijesu vidjeli ništa sporno u tome što EPCG, za skoro četiri decenije, još od 1982. godine, nije izgradila nijedno novo postrojenje“, zaključuje se u saopštenju.

