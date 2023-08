Energetske kompanije vrijedne više od 2,2 milijarde EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna vrijednost imovine devet energetskih kompanija u većinskom državnom vlasništvu na kraju prošle godine iznosila je više od 2,2 milijarde EUR ili oko 40 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva kapitalnih investicija.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović, predstavio je na sjednici Vlade Analizu poslovanja energetskih subjekata u većinskom vlasništvu države u Crnoj Gori za period od 2019. do prošle godine, na osnovu koje finansijski indikatori, kako je kazao, ne prikazuju pozitivan trend.

“Na agregatnom nivou, od devet preduzeća pokazuje se da su od 2021. godine finasijske performanse sektora energetike pogoršale. Finansijski i sa njima povezani fiskalni rizici su rastući i povećani su sa niskih na umjerene”, kazao je Šahmanović na sjednici Vlade.

On je rekao da je uspješnost poslovanja sektora dominantno uslovljena rezultatima EPCG kao najvećeg društva sa imovinom vrijednom od 1,3 milijarde EUR, odnosno poslovanjem grupe.

“Prema konsolidovanom finansijskom izvještaju EPCG za prošlu godinu i EPCG kao grupa je ostvarila gubitak od 9,1 milion EUR i nakon više godina ušla u zonu negativnog rezultata”, naveo je Šahmanović.

Među uzrocima pogoršanja poslovanja na nivou sektora spadaju, kako je rekao, slabosti u korporativnom upravljanju, koje su uticale na smanjenje prihoda i povećanje troškova poslovanja, posebno troškova zarada zbog značajnog rasta prosječnog broja zaposlenih u grupi, za blizu 600 osoba ili oko 15 odsto u prošloj godini, ali i povećanja ukupnih obaveza.

On je kazao i da su poslovanje energetskih kompanija otežala nepovoljna kretanja na međunarodnom tržištu, regulisana cijena električne energije i otežana naplata potraživanja.

“Moramo se sa posebnom pažnjom voditi kad je ovaj sektor u pitanju, jer određeni iznos na računu ne znači da preduzeća posluju uspješno pa bi trebalo voditi računa i o investicionom segmentu”, naveo je Šahmanović.

Premijer Dritan Abazović kazao je da EPCG u istoriji nije imala novac na računu kao trenutno, osim kad se prodala.

On je dodao da je tačno da su neka preduzeća poslovala sa gubicima.

“Ali o stanju u energetici najbolje govori podatak da je Crna Gora bila prvorangirana u Beču na sastanku evropske i energetske zajednice u odnosu na pripremu zakona”, rekao je Abazović.

On je kazao da imaju dosta razloga za zadovoljstvo.

“Ove godine u istom periodu imamo dnevno uvoz i izvoz. Skoro smo svaki dan u plusu. Prošle godine dva miliona EUR smo imali svaki dan, 30 dana bilo je 60 miliona EUR uvoza da bi se održala turistička privreda”, rekao je Abazović.

On je dodao da sigurno ima prostora za unapređenje poslovanja, ali da generalno stvari nijesu loše.

“Postavljena je jedna dobra energetska osnova, ako se budu radili veliki energetski projekti, prije svega u Solaru, da naša situacija iz godine u godinu bude sve povoljnija”, dodao je Abazović.

