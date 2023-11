Emisija državnih zapisa do 50 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore emitovaće državne zapise u iznosu do 50 miliona EUR

u cilju obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za ovu godinu i stvaranja fiskalne rezerve.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o emisiji državnih zapisa.

“Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da sprovede sve potrebne aktivnosti vezane za emisiju ili emisijedržavnih zapisa u iznosu do 50 miliona eura, do kraja 2023. godine”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena i Informacija o potrebi obezbjeđenja sredstava za projekat generalnog remonta pruge, sanaciju čeličnih mostova i tunela, kao i za modernizaciju depoa i radionica.

“Vlada je saglasna da se nedostajuća sredstva od osam miliona EUR, neophodna za realizaciju projekta, obezbijede iz dodatnog kreditnog aranžmana ili iz državnog budžeta”, navodi se u saopštenju.

Realizacija tog projekta predviđena je iz kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (EIB).

