Ekonomije regiona porasle oko deset odsto od 2020. godine

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Ekonomije regiona su od pandemije koronavirusa, odnosno u protekle tri godine, ekonomski porasle oko deset odsto, dok je u Evropskoj uniji (EU) rast iznosio oko tri odsto, saopšteno je na otvaranju međunarodne konferencije CORE days u Kotoru.

Na konferenciji je predstavljen prvi regionalni indeks o uslovima za održivi ekonomski razvoj.

Indeksom su obuhvaćene Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija, koje zajedno čine tržište od gotovo 20 miliona stanovnika sa ukupnim bruto domaćim proizvodom (BDP) od skoro 200 milijardi EUR.

Konferenciju su organizovali NALED i članovi Core partnerstva, uz podršku švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Njemačke razvojne saradnje (GIZ).

U izvještaju se navodi da je za još brži ekonomski rast neophodno unaprediti poslovno okruženje u cijeloj regiji.

Na otvaranju skupa govorio je predsednik Crne Gore, Jakov Milatović, koji je naglasio da se zalaže i promoviše dobrosusjedske odnose.

„Želim da revitalizujem i normalizujem odnose sa Srbijom, to smo djelimično već uspjeli da uradimo. Dokaz za to je i moja posjeta Beogradu. Nama je Srbija najveće turističko trziste, a prošle godine je bila i najveći strani investitor, a mi nemamo ambasadora i direktan platni promet. Umjesto da politika bude zamajac, ona je skoro pa opstruirala odnose. To nije moja politika, politika opstrukcija. Želim da se to promijeni. Ne treba zaboraviti da je priča o Evropskoj uniji počela kao regionalne integracije, to treba da bude i naš put. Ovu poruku sam preneo i na sastanku u Zagrebu”, poručio je Milatović.

Rezultati prvog regionalnog indeksa pokazuju da je Hrvatska najbolje rangirana u regionu, kao članica EU, koja ima relativno povoljno poslovno okruženje, i to sa posebno visokim rezultatom u oblastima kao što su makroekonomska stabilnost i vladavina prava.

Srbija slijedi na drugom mjestu sa odličnim rezultatima u eFiskalizaciji i elektronskim sistemom za izdavanje građevinskih dozvola.

Potom se ističe Crna Gora sa poreskom reformom i ukidanjem doprinosa za zadravstvo, što je imalo pozitivne efekte na rast privrede i naplatu budžetskih prihoda.

Albanija je na četvrtom mjestu sa više od hiljadu digitalizovanih usluga za oko 2,8 miliona korisnika.

Sjeverna Makedonija je rangirana peta sa pozitivnim pomacima u pogledu kvaliteta regulative, a na začelju tabele su Kosovo i BiH.

Regionalni menadžer IFC-a za Zapadni Balkan, Nikolas Markijer, poručio je na otvaranju konferencije da promovisanje regionalne integracije i podsticanje održivog društveno-ekonomskog razvoja leži u srži njihove misije na Zapadnom Balkanu.

„Posvećeni smo rastu privatnog sektora na tržištima u razvoju, sa fokusom na usmJeravanje finansijskih sredstava ka ekološki prihvatljivim i održivim inicijativama, uzimajući u obzir i njihove društvene i upravljačke ishode“, dodao je Markijer.

Otvaranje CORE days konferencije bila je i prilika da Niš, Paraćin, Stanari i Srbac dobiju certifikat o povoljnom poslovnom okruženju (BFC SEE) i tako se pridruže mreži od 44 lokalne samoprave iz cijelog regiona koje su certifikovane u posljednjem ciklusu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS