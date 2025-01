EK prepoznala napore Crne Gore u potrošnji IPARD II sredstava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska komisija (EK) prepoznala je napore Crne Gore u potrošnji IPARD II sredstava i pohvalila postignute rezultate, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Delegacija Evropske unije (EU) u Crnoj Gori je, u saradnji sa Ministarstvom, organizovala konferenciju za medije prije održavanja redovne sjednice IPARD Odbora za nadgledanje, tokom koje su predstavljeni rezultati implementacije IPARD II programa koji je završen prošle godine.

Šef pretpristupne jedinice za susjedstvo, proširenje i pretpristupnu pomoć iz EK, Frank Bollen, rekao je da je zadovoljan ostvarenim napretkom tokom godina implementacije IPARD II programa i zahvalio IPARD strukturama koje su uložile značajne napore kako bi se postigli takvi rezultati.

„Naravno, sprovođenje IPARD programa nije samo potrošnja dostupnih sredstava. EK očekuje od Crne Gore da je obezbijeđena potrošnja IPARD sredstava dobra i pravilna, jer je ipak riječ o novcu poreskih obveznika EU. Konačno, pravilna implementacija IPARD podrške je ključna, jer pomaže Crnoj Gori da se pripremi za pridruživanje EU i da vaši poljoprivrednici i ruralna područja u budućnosti imaju koristi od podrške u okviru Zajedničke poljoprivredne politike“, rekao je Bollen.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, resorni ministar, Vladimir Joković, kazao je da su dosadašnje aktivnosti rezultirale uspješnom realizacijom 748 projekata.

„Zahvaljujući IPARD programu, crnogorski poljoprivrednici su modernizovali svoju proizvodnju sa 84 projekta izgrađenih ili rekonstrisanih objekata kroz Mjeru 1 i Mjeru 3, gdje je isplaćeni iznos investicije 25,6 miliona EUR“, precizirao je Joković.

Prema njegovim riječima, to će za rezultat imati unapređenje kvaliteta proizvoda, povećan obim proizvodnje, veću konkurentnost i dostizanje EU standarda bezbjednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru.

Što se tiče investicija koje se odnose na mehanizaciju, isplaćeno je 627 projekata sa iznosom investicije 47,6 miliona EUR i podržana nabavka 467 traktora sa iznosom podrške 8,2 miliona EUR.

Sjednici je prethodio odvojen bilateralni susret Jokovića sa saradnicima i Bollena sa predstavnicima Delegacije.

Tokom sastanka je ocijenjeno da se pred crnogorskom administracijom, ali i poljoprivrednim proizvođačima, sada nalazi još teži zadatak, jer je na raspolaganju 63 miliona EUR iz IPARD III programa.

„S obzirom na to da je ovo mnogo više nego za prethodni IPARD II program, postoji i više mogućnosti da se pomogne poljoprivrednicima, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnim područjima“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Ministarstva i Evropske unije (EU) u Podgorici, održali su i sjednicu Odbora za nadgledanje IPARD III programa.

Kao i svake godine, za predstavnike EK organizovana je posjeta IPARD korisnicima, gdje su u neposrednoj komunikaciji mogli da sagledaju sve izazove u sprovođenju tog programa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS