Efikasna putnička kontrola veoma važna za turističku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Efikasna putnička kontrola veoma je važna za turističku sezonu, ocijenila je ministarka turizma, Simonida Kordić, prilikom obilaska graničnog prelaza Dobrakovo.

Ona je prilikom obilaska jednog od najfrekventnijih graničnih prelaza u Crnoj Gori istakla da je važno vrijeme čekanja na granici skratiti na minimum, kako bi turisti koji dolaze u Crnu Goru svoj odmor pamtili i po efikasnoj putničkoj kontroli, bez zastoja i gužvi.

„Ovaj granični prelaz u pojedinim danima u piku sezone propusti oko 30 hiljada posjetilaca. Veoma je važno da se potrudimo da ljudi koji dolaze u Crnu Goru i žele da provedu svoj godišnji odmor ovdje, imaju što je moguće ugodniji put i što manje stresnih situacija“, navela je Kordić.

Kordić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, razgovarala i sa zaposlenima na graničnom prelazu, kao i sa graničnom policijom.

„Oni su skrenuli pažnju na potrebu za intenziviranjem i razvojem IT podrške, uvođenjem nove opreme koja bi brzo čitala dokumenta i omogućila da cijeli proces teče što je brže moguće“, rekla je Kordić.

Dobrakovo prelaze uglavnom turisti i gosti iz Srbije i srednje Evrope, pa se često dešavalo da kod Ribarevina putnici zalutaju i skrenu na pogrešan put, jer putne signalizacije nije bilo.

Sada je, kako je navela Kordić, taj problem riješen.

Ona je objasnila da je postavljena privremena putna signalizacija, koja će postati trajna nakon što budu završeni radovi na putu.

„U saradnji sa Ministarstvom saobraćaja taj problem je već djelimično otklonjen. Postavljena je privremena putna signalizacija. Kako su radovi u toku, finalna može da se postavi tek kada budu završeni, ali i ostatak ove privremene signalizacije tokom narednih dana treba da bude postavljen“, rekla je Kordić.

Ona je navela da turista kada dođe u Crnu Goru, on ne ostaje na jednom mjestu, već obilazi čitava područja i to je prednost.

“Zbog toga imamo potencijale i moramo ih valorizovati. Jako je važno da radimo zajedno i da rješavamo ove akutne situacije odmah i da strateški planiramo i ulažemo u kvalitetniju i širu turističku ponudu, koja treba da rezultira većim brojem gostiju i većim prihodima od turizma“, zaključila je Kordić.

