EcoBoats pokreće dvije nove pomorske linije

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Kompanija EcoBoats pokrenuće u nedjelju dvije nove linije redovnog pomorskog saobraćaja na relaciji Pine-Bazdanj i Pine–vodni terminal Aerodroma Tivat, što je, prema riječima ministra pomorstva Filipa Radulovića, primjer kako treba koristiti prirodne potencijale kao saobraćajne veze.

Kompanija EcoBoats je te dvije linije pokenula zahvaljujući vrijednoj donaciji kompanije Luštica Development i namjeri Opštine Tivat da podstakne razvoj održivog linijskog pomorskog transporta, prenosi CGNews.

Radulović je, na konferenciji za novinare upriličenoj tim povodom, kazao da je pokretanje pomorskih linija u Tivtu još jedan primjer kako se mogu koristiti prirodni potencijali kao saobraćajne veze.

„More je naš veliki prirodni i privredni resurs, koji treba više da koristimo a istovremeno i više cijenimo. Plovila na električni pogon čuvaju životnu sredinu, što je dodatna vrijednost ovog projekta i nadamo se da će ga slijediti i druge primorske opštine uz pomoć još odgovornih kompanija“, naveo je Radulović.

Saobraćaj će se, kako je saopšteno, realizovati plovilima na električni pogon, počevši od nedjelje, dok će donacija, odnosno subvencija, Luštica Developmenta omogućiti povoljnu cijenu karte za sve putnike, uz dodatni popust za djecu do 12 godina, đake i penzionere.

Ukupna vrijednost donacije iznosi 150 hiljada EUR, a brodska linija po povlašćenim cijenama biće operativna tokom cijele godine.

Predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović, kazao je da ta lokalna samouprava snažno podržava ideju redovnog linijskog pomorskog saobraćaja, posebno imajući u vidu sve predstojeće radove na infrastrukturi.

„Zato je prilikom utvrđivanja reda vožnje posebna briga vođena o đacima koji putuju sa Luštice i iz Krtola, ka školama u centru grada. Ovaj vid transporta zaslužuje podršku lokalne uprave i zbog svoje eko komponente i činjenice da plovila na električni pogon u značajno manjoj mjeri utiču na osjetljiv zalivski biosistem“, saopštio je Komnenović.

On je dodao da je posebno važno da se saobraćaj realizuje po ustaljenom rasporedu, kako bi među građanima bio prepoznat kao pouzdan.

Rukovodilac tima u Luštica Development za odnose sa Vladom i lokalnom zajednicom, Marko Vukašević, rekao je da Luštica Development, definišući korporativnu društvenu odgovornost kao jedan od svojih strateških ciljeva u poslovanju, u značajnoj mjeri doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice Tivta i Boke Kotorske.

Od početka realizacije projekta je izdvojila oko 2,5 miliona EUR za podršku inicijativama korporativne društvene odgovornosti.

„Finansijska podrška gradske brodske linije u vrijednosti od 150 hiljada EUR je doprinos kvalitetu svakodnevice građana Tivta i turističkoj usluzi i u skladu je sa našim korporativnim vrijednostima. Ekološki brodovi valorizuju more kao resurs i idealno su rješenje u zaštiti životne sredine”, rekao je Vukašević.

Vlasnik kompanije EcoBoats, Vladimir Ćalović, kazao je da EcoBoats program ima za cilj da korišćenjem morskih puteva u zalivu unaprijedi saobraćajni sistem Boke kotorske.

“Poseban akcenat stavili smo na potrebe lokalnog stanovništva, pa smo stoga pokušali da po pristupačnim cijenama omogućimo upotrebu naših brodova svim kategorijama, sa dodatnom pažnjom na učenike i penzionere za koje smo već pristupačne cijene smanjili 50 odsto. Osim ovog dijela, naša je pažnja posebno usmjerena na ekološki aspekt, jer smo svjesni ugroženosti biodiverziteta zaliva”, naveo je Ćalović.

On je rekao da će donacija Luštica Bay-a i podrška Opštine Tivat biti iskorišćene na najefikasniji način da se taj cilj počne ostvarivati.

Potpredsjednik Opštine Tivat, Jovan Brinić, ocijenio je da je ostvarivanje redovne pomorske veze između Krtola i Pina veoma važan projekat i predstavlja nastavak davne, u međuvremenu, izgubljene tradicije.

“U današnjim uslovima kada svjedočimo svakodnevnim saobraćajnim gužvama, veoma smo zadovoljni zbog ovakvih inicijativa i usmjeravanja donacije u ove svrhe. Vjerujem da smo dobili novu vrijednost koju treba dalje da razvijamo i unapređujemo“, saopštio je Brinić.

Nova pomorska linija do luke Bazdanj omogućiće dolazak iz Tivta do obale Đuraševića za 25 minuta, a povlašćena cijena karte za lokalno stanovništvo iznosiće 3,9 EUR po osobi u jednom pravcu, uz dodatni popust od 50 odsto za djecu uzrasta do 12 godina, učenike i osobe starije od 65 godina.

Prema riječima predstavnika prevoznika, već sada postoji mogućnost kupovine karata preko EcoBoats internet stranice i EcoBoats aplikacije na Android uređajima.

Kroz nekoliko mjeseci, a ukoliko bude interesovanja građana, postojaće mogućnost kupovine mjesečne karte.

U zavisnosti od uspjeha ove transportne linije, Opština Tivat razmatraće mogućnost pružanja finansijske podrške baš ovom vidu transporta.

EcoBoat trenutno saobraća ka Krašićima i Portonovom, a u planu je stalan rast broja linija i Eco brodica.

