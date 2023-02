EBRD snizila prognozu rasta Crne Gore za ovu godinu na 3,3 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) snizila je prognozu rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu na 3,3 odsto.

EBRD je u ranijim, septembarskim prognozama, procjenjivala ovogodišnji rast crnogorske ekonomije od četiri odsto.

Prema najnovijem izvještaju o regionalnim ekonomskim izgledima, objavljenom u četvrtak, u koji je agencija Mina-business imala uvid, crnogorska ekonomija bi u narednoj godini trebalo da ojača 3,7 odsto.

Prema novim prognozama, crnogorska ekonomija je u prošloj godini porasla 6,3 odsto, dok se u septembru predviđao rast od 3,7 odsto.

Za region Zapadnog Balkana procijenjeno je da je rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prošloj godini bio tri odsto, da će ove godine biti 2,2 odsto, a u narednoj 3,4 odsto.

U odnosu na posljednji izveštaj i procjenu EBRD iz septembra, procenjeni rast BDP-a za Zapadni Balkan u ovoj godini smanjen je 0,8 odsto.

Visoke cijene gasa i inflacija nastavljaju da utiču na ekonomske izglede, pa se očekuje da će proizvodnja u regionima banke, koji se protežu na tri kontinenta, sada porasti 2,1 odsto u ovoj godini, u odnosu na tri odsto predviđenih u posljednjem izveštaju u septembru, prenosi Tanjug.

Prognoze rasta su prilagođene naniže u više od polovine od 36 ekonomija u kojima EBRD radi, uz vrlo malo revizija naviše, a očekuje se da će rast u regionima banke biti povećan do 3,3 odsto u narednoj godini.

Prosečna inflacija u regionima EBRD-a pala je na 16,5 odsto u decembru, nakon što je dostigla vrhunac od 17,5 odsto u oktobru.

“Očekuje se da će proizvodnja u centralnoj Evropi i baltičkim državama porasti 0,6 odsto ove godine, a prošle godine ekonomije regiona su se pokazale otpornijima nego što se očekivalo”, saopštila je EBRD i navela da će u narednoj godini u tim zemljama biti zabilježen ekonomski rast od 2,7 odsto.

Banka predviđa rast ukrajinskog BDP-a od jedan odsto ove godine, u odnosu na prognozu od osam odsto u prošlogodišnjem septembru, a za narednu godinu prognozira rast od tri odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS